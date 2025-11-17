San Antonio Spurs, Victor Wembanyama ha un infortunio al polpaccio: quanto starà fuori?

Il positivo avvio di stagione dei San Antonio Spurs, 9-4 finora, potrebbe subire una battuta d’arresto: Victor Wembanyama, nell’ultima partita contro Golden State, ha accusato uno stiramento al polpaccio sinistro. Secondo quanto riportato da Shams Charania, la star francese sarà out per più settimane: tornerà quindi probabilmente a dicembre.
San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up
Wembanyama sta giocando una stagione incredibile per ora, con 26.2 punti, 12.9 rimbalzi, 4.0 assist e 3.6 stoppate di media, e sembrerebbe candidato come contendente all’MVP.
