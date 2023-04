San Diego State e UConn si affronteranno in finale del Torneo NCAA

Sarà un’inedita finale tra San Diego State e Connecticut a decidere la vincitrice del Torneo NCAA 2023. Nella notte italiana entrambe hanno vinto la loro semifinale: San Diego State con un buzzer beater di Lemont Butler contro Florida Atlantic, UConn battendo agilmente Miami 72-59.

SDSU's Lamont Butler was THIS close to stepping out on final shot 🤏🤯 pic.twitter.com/7QlmWHYsWF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2023

Per gli Aztecs è la prima finale del Torneo NCAA della loro storia, visto che fino a quest’anno l’ateneo non era mai andato oltre le Sweet 16. Diverso il discorso per Connecticut, un college storico che ha vinto il torneo già 4 volte nella sua storia, l’ultima nel 2014. San Diego State e UConn non si affrontano dal 2011, quando in campo c’erano da una parte Kawhi Leonard e dall’altra Kemba Walker. Era il primo turno del Torneo NCAA e a vincere furono gli Huskies, che poi iniziarono una cavalcata che li avrebbe portati a diventare il primo seed #7 a vincere la competizione.

La finalissima andrà in scena sempre a Houston, dove si stanno disputando le Final Four, nella notte italiana tra lunedì e martedì alle 3.20.