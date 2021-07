San Severo riparte dalla A2 con coach Bechi

La volontà di rimanere, per il terzo anno consecutivo, in Serie A, il cambio di testimone dei Vice Presidenti Nicola Biscotti e Michele Gravina a Paolo dell’Erba e la conferma di Luca Bechi alla guida del roster. Queste (e non solo), sono le tre grandi novità emerse nella conferenza stampa di martedì 6 Luglio. Nel corso della serata, i vari protagonisti da Biscotti a Ciavarella, da Dell’Erba a Vittorio Pazienza per poi concludere con Bechi hanno illustrato la programmazione per il nuovo anno 2021/2022. In tutti gli interventi la parola comune è: crescita. La società – come dichiarato da Biscotti – “più unita che mai” intende continuare a maturare sotto tutti i punti di vista valorizzando le risorse interne a partire, ad esempio, dal settore giovanile. Come tutti i progetti occorre pazienza e lungimiranza ma la realtà sanseverese con la sua serietà e onestà – come confermato anche dal coach, ha le qualità per far bene e un’alta considerazione oltre i confini locali.

Dunque, consci di fondamenta solidissime, riapre il ‘cantiere’ giallonero in continuo ‘progress’ per il bene dell’Allianz stessa e dell’intera San Severo.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo