La NBA presenta il logo per il 75° anniversario della sua nascita, che però non piace

La prossima stagione NBA sarà la 75°. La Lega, fondata nel 1946 a New York, compirà tre quarti di secolo e per l’occasione ha deciso di celebrare la stagione con un logo particolare. Durante la stagione 2021-22 su social media, contenuti digitali e riprese televisive ci sarà un nuovo simbolo, il logo classico tornerà nella stagione 2022-23.

Il nuovo logo non è in realtà nulla di così eccezionale, a livello creativo: si tratta di quello di sempre, semplicemente di una forma diversa. Un diamante invece del classico rettangolo, con il numero 75 e alcune linee che ricordano le cuciture della palla da basket.

The commemorative NBA 75th Anniversary Season logo will appear throughout the 2021-22 season on courts and official NBA merchandise, inside arenas and in original broadcast, digital and social media content. pic.twitter.com/Tq7w3R2s7i — NBA (@NBA) July 7, 2021

Fin da subito la scelta del logo ha fatto molto discutere, perché alla maggior parte degli appassionati non è piaciuto. Sui social si è scatenata un’ondata di prese in giro e meme sulla scelta del logo per il 75° anniversario della NBA.

NBA is super-picky about its 75th anniversary season logo. I can’t believe my entry wasn’t selected. pic.twitter.com/6tgGc9l44P — Brad Townsend (@townbrad) July 7, 2021

new nba logo looks sick pic.twitter.com/1CNAhhQiy1 — Molly Morrison (@mollyhannahm) July 7, 2021

New NBA logo concept. Graphic design is my passion😤 pic.twitter.com/UTzdPVUS6D — Appa Yip Yip (@TerranovaNoah) July 7, 2021