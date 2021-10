Monaco ribalta il CSKA

Monaco-CSKA Mosca 97-80

(13-25, 26-27, 28-12, 30-16)

Entusiasmante successo dell’AS Monaco sul CSKA che spreca 22 punti di vantaggio crollando in un secondo tempo giocato ai limiti della perfezione dai monegaschi (58-28 il parziale dei secondi 20′).

Il CSKA parte col piede sull’acceleratore (4-15 al 5′) e vola sino al +18 con Hackett (7-25 8′), mentre il Monaco è in evidente difficoltà offensiva. Il nuovo arrivato Bacon e Gray limitano però i danni alla prima sirena con due bombe filate (13-25). Non cambia il copione nella seconda frazione, Clyburn è infuocato e ne mette sette in fila per il +22 russo (13-35 12′) che sembra non lasciare scampo ai padroni di casa. Hall e Andjusic provano a dare la scossa ai monegaschi (33-45 17′), Clyburn (15pt al 20′) li ricaccia indietro ma il Monaco riesce a limare ancora il divario ed all’intervallo lungo sono solo 13 ipunti di vantaggio per il CSKA (39-52).

Al rientro dagli spogliatoi Shved fa ancora +16 (41-57 21′) ed è l’ultimo squillo moscovita: Motum apre e chiude un terrificante parziale di 14 a 0 che rimette tutto in discussione (55-57 26′), Bacon firma il primo vantaggio casalingo (65-62 28′), divario confermato all’ultimo mini intervallo (67-64). Cinque filati di Motum aprono l’ultima frazione (72-66 32′), Diallo allunga il break con Monaco che arriva addirittura alla doppia cifra di vantaggio (79-68 34′), il CSKA sbanda definitivamente ed il grande ex James mette il sigillo sull’incredibile successo francese (90-76 38′).

Monaco: Demahis, Lee 11, Bacon 11, Diallo 10, Motum 12, Boutsiele 2, Motirjunas 3, Faye 2, Gray 3, Andjusic 16, Hall 17, James 10.

CSKA: Shved 15, Kurbanov 4, Faried 5, Clyburn 19, Voigtmann 7, Antonov 1, Hackett 7, Ivlev 2, Ukhv, Khomenko, Bolomboy 13, Lundberg 7.