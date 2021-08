San Severo chiude il roster con Ty Sabin

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo conclude la campagna acquisti con l’arrivo di Ty Sabin. La società giallonera è lieta di aver raggiunto l’accordo con la guarda americana classe 1994.

Proveniente dal Ripon College con la media di 26 punti per gara (con un record stagionale di 30), vanta un pre-draft con i Milwaukee Bucks, a cui va seguito una triplice esperienza europea in Danimarca con gli Horsholm 79ers (18.3 punti di media). Quindi l’esperienza in Leb Oro con il Baquet Coruna ed in Svezia con il Wetterbygden Stars. Nell’ultima stagione il “botto” col KR Reykjavik con cui vanta un high stagionale di 47 punti accompagnato da un ruolino stagionale che recita 25.6 ppg, 3.8 rimbalzi and 4.0 assists.

Luca Bechi, coach della Cestistica, accoglie il neo acquisto dichiarando:

“Abbiamo apprezzato il grande entusiasmo con il quale Sabin ha sposato il nostro progetto, dicendosi desideroso di lasciare un segno importante in questo campionato e di mettere a frutto tutto il suo talento per la nostra causa. Con lui completiamo sia il reparto esterni per la stagione 21-22 e sia la squadra composta da giocatori nella parte ‘ascendente’ della loro carriera ed animati tutti da una grande motivazione: il raggiungimento della salvezza, nostro obiettivo per questa stagione. Ty è un giocatore di grande produttività con una solida esperienza europea. Ciò che colpisce, vedendolo giocare, è la sua capacità balistica (in carriera è sempre sopra il 40% da tre punti), ma allo stesso modo l’efficacia del suo movimento senza palla e la sua abilità nel gioco usando le collaborazioni con i compagni. Andrà a ricoprire il ruolo di guardia accanto a Moon costituendo, quindi, una coppia che riteniamo complementare e funzionale per il gioco ad alto ritmo che vogliamo imporre al match”.

Benvenuto, Ty!

