“Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri MVP di Real-Barça

El Clásico tra Real Madrid e Barcelona non è mai una partita come le altre e forse è per questo motivo che, tra le migliaia di milioni di canzoni che avrebbero potuto scegliere per un timeout, hanno deciso proprio di inserire nella playlist “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Durante un minuto di sospensione nel corso del quarto periodo è partita a tutta cassa una pietra miliare della musica italiana, però abbastanza impensabile da sentire durante una gara importante e tesa come questa giocata in Spagna tra due compagini spagnole. Almeno, in teoria. In pratica tutto può succedere e infatti è successo.

L’aspetto curioso è che il pubblico madrileno e blaugrana conosceva benissimo “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri e l’ha cantata a squarciagola, anche se dal video al televisione non si sente benissimo ma vi possiamo assicurare che è così.

Per dovere di cronaca il Real Madrid ha vinto di 1 punto, 65 a 64, contro il Barcelona in un finale punto a punto dopo una gara non proprio bellissima, sotto gli occhi dei fenomeni del Real Madrid Calcio tra cui Jude Bellingham, Vinicius e Rodrygo, oltre ad altri.

Leggi anche: Gallinari, Muscala e Guè: cosa hanno a che fare questi 3?