MAMMA MIA PROCIDA! Due stoppate su Mirotic, una è CLAMOROSA

Gabriele Procida ha giocato quasi 12 minuti nella gara tra l’ALBA Berlino e l’Olimpia EA7 Milano ma il classe 2002 ha saputo comunque mettersi in mostra con un paio di stoppate su nientepopodimeno che Nikola Mirotic.

La prima stoppata è bella, di lettura, però il montenegrino – ma spagnolo di adozione e passaporto – ha delle colpe, essendo andato verso il ferro in maniera abbastanza molle. In questo caso l’ex Barcelona si è beccato una doppia stoppata: la prima dall’ex Fortitudo e Cantù, la seconda da Khalifa Koumadje.

Il vero capolavoro di serata di Gabriele Procida su Nikola Mirotic però è arrivato nel secondo tempo. L’ala meneghina stava andando tranquillamente in contropiede, 1 contro 0 dopo aver superato Tim Schneider in contropiede. Ha persino rallentato per provare a portare a casa un canestro più fallo del giocatore di Berlino ma Mirotic si è dimenticato di fare i conti con l’Azzurro: chase down in pieno stile LeBron James e Nikola Mirotic, il miglior giocatore d’EuroLega o poco ci manca, autore di 30 punti e 12 rimbalzi questa sera, CANCELLATO.

Procida ha anche segnato 4 punti, 2 dei quali grazie a una super schiacciata in mezzo al traffico che ha fatto saltare di gioia tutta la Mercedes-Benz Arena.

