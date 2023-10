EA7 Milano, Messina dopo Berlino: “Buttato via la vittoria! E un dato è INACCETTABILE…”

Coach Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano ha commentato la sconfitta in casa dell’ALBA Berlino:

“Con tutto il rispetto per la partita dell’Alba che ha avuto il grande merito di combattere duramente e credere nella vittoria a prescindere dal punteggio, torniamo a casa con la sensazione di aver buttato la vittoria”, ha detto Ettore Messina dopo la sconfitta dell’Olimpia Milano in casa dell’ALBA Berlino.

“Abbiamo costruito vantaggi importanti tante volte – ha aggiunto il tecnico degli italiani –, sia nel primo che nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a conservarli. Nell’ultimo quarto abbiamo concesso 8 rimbalzi offensivi, che è un numero spropositato e ci sono costati tantissimo. È ovvio che la partita di stasera conferma che abbiamo 2 ottimi giocatori e qualche volta tendiamo ad aspettarci che risolvano tutti i problemi. Ma non è così, quindi dobbiamo giocare meglio e avere contributo anche dalle altre posizioni. Dovremo lavorare, tanto, e tornare sulla strada giusta. I tiri liberi? Dovremmo essere più aggressivi e andare di più in lunetta e poi quando ci andiamo dobbiamo tirare meglio. Ovviamente anche questo è stato un problema. Ma il dato più grave è aver concesso 28 punti. Questo è inaccettabile”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

