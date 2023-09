Saragozza annuncia Andrea Cinciarini con un video geniale

Andrea Cinciarini è un nuovo giocatore di Saragozza.

Il miglior assist-man del nostro campionato sbarca in Spagna. Prima avventura all’estero, all’età di 37 anni, per il Cincia che solamente poche ore fa ha salutato Reggio Emilia con un messaggio toccante.

Altrettanto impattante, ma in modo del tutto differente, la trovata social del club spagnolo per presentare il giocatore italiano. Il video, realizzato in collaborazione con una birra che fa da sponsor alla squadra, gioca sul concetto di lunga “fermentazione” di Cinciarini, declinando in modo originale il cliché del vino invecchiato bene, usato spesso per descrivere giocatori che performano ad alto livello anche in età avanzata.

Los mejores jugadores también se fabrican en @cervezasambar 😉 pic.twitter.com/y3aiqhaGp9 — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) September 18, 2023

A precederlo, come ormai si usa spesso, altri post che “spoilerano” in parte il nuovo arrivo. Prima una canzone dei Ricchi e Poveri, chiaro richiamo all’Italia, poi un sondaggio fra spritz (il cocktail italiano più famoso) e birra, ad anticipare anche il tema del video di presentazione.

Ciao ragazzi. Tutto bene? Uy, al escuchar italiano ha sido imposible no recordar esta canción que tantos buenos recuerdos nos trae en el Príncipe Felipe 🥺https://t.co/R9fU923WtM — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) September 18, 2023