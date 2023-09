Andrea Cinciarini saluta Reggio Emilia: “Per me ora un nuovo capitolo!”

Nelle prossime ore Andrea Cinciarini, per la prima volta in carriera, lascerà l’Italia per firmare all’estero: in Spagna, al Saragozza. Il playmaker, leader negli assist nella storia del campionato italiano, era finora rimasto free agent dopo le ultime due stagioni passate a Reggio Emilia. Quello del Cincia è stato un paradosso, perché è davvero sorprendente che quello che è stato il miglior assistman in Serie A negli ultimi due anni non sia riuscito per due mesi a trovare un contratto.

Poco fa Cinciarini ha pubblicato su Instagram il proprio saluto a Reggio, una piazza nella quale aveva già giocato prima di firmare con Milano, dal 2012 al 2015, e nella quale era poi tornato appunto nel 2021. “Grazie di tutto Reggio, vi auguro il meglio per questa nuova stagione e per il futuro” ha scritto il Cincia. Prima di dare uno sguardo alla prossima stagione: “Da oggi inizierà un nuovo capitolo della mia carriera”.