Poeta su Datome: “Ho cambiato la carriera di Gigi, ecco come”

Nell’episodio speciale di Afternoon di ieri, Peppe Poeta ha raccontato scherzosamente il momento in cui la carriera di Gigi Datome è cambiata, a quanto pare grazie a lui e Angelo Gigli:

“Ora vi racconto quand’è cambiata la carriera di Gigi Datome in maniera definitiva. Questo aneddoto non lo sa nessuno. È l’aneddoto degli aneddoti. Io e Angelo Gigli nell’estate del 2012 abbiamo organizzato questo viaggio di divertimento a Belgrado per convincerlo a venire a giocare con noi alla Virtus Bologna, lui era ancora a Roma. Lui sapeva che avevamo intenzione di convincerlo in questa vacanza. Partiamo con la mia macchina, un viaggio infinito. Fino a quel momento lui era un giocatore forte ma non aveva ancora fiducia nei suoi mezzi. Con le donne aveva il giusto fascino ma nulla di che. Facciamo venerdì, sabato e domenica lì. In 3 giorni fa colpo su un numero importante di ragazze, prende una fiducia e una consapevolezza fuori dal campo mai viste prima. Trasforma quella fiducia fuori dal campo in fiducia sul campo. Rimane a Roma, fa MVP e poi va in NBA. Aveva solo bisogno di trovare la giusta fiducia nei propri mezzi, non tutti la trovano giocando a basket”.

Naturalmente Datome era già uno dei migliori giocatori italiani in circolazione però a volte queste piccole esperienze, come questa con Poeta, ti cambiano la vita per davvero. O forse no. Forse è solo una coincidenza.

Leggi anche: Bruno Caboclo beffa la Reyer Venezia: giocherà la preseason col Maccabi Ra’anana puntando alla NBA