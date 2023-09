Bruno Caboclo beffa la Reyer Venezia: giocherà la preseason col Maccabi Ra’anana puntando alla NBA

Siamo forse vicini ad un epilogo nella vicenda Bruno Caboclo, anche se non è sicuramente quello auspicato dalla Reyer Venezia. Il lungo brasiliano aveva firmato con la formazione orogranata a luglio, andando poi a disputare un buon Mondiale col Brasile. Quando nei giorni scorsi si sarebbe dovuto presentare a Venezia però Caboclo non ha preso il volo e di lui si sono da allora perse le tracce. Mentre la Reyer iniziava a guardarsi intorno per un eventuale sostituto, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo col Maccabi Ironi Ra’anana, come riportato dai media israeliani.

Breaking:

Bruno Caboclo expected to join the Israeli team Ironi Raanana in their NBA preseason games journey in order to get a contract in the best league in the world. https://t.co/laq8ebEeH6 — Eurozone Basketball (@EuroZoneBasket) September 18, 2023

L’obiettivo di Caboclo non sarebbe quello di rimanere in Israele, ma di sfruttare il club come vetrina per la NBA. Il Maccabi Ra’anana infatti giocherà nelle prossime settimane tre partite di preseason negli USA contro altrettante squadre NBA: Brooklyn, Cleveland e Minnesota. Caboclo, che nella Lega americana ha giocato diversi anni, spera di impressionare a tal punto gli scout americani da conquistarsi un’altra occasione oltreoceano.

Nella scorsa stagione Bruno Caboclo è stato uno dei migliori giocatori del campionato tedesco, con il Ratiopharm Ulm ha vinto la Bundesliga ed è stato inserito nel secondo miglior quintetto di EuroCup.