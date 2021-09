Scariolo su Udoh: “Uno shock! In NBA gli adesivi non ci sono, riflettiamo…”

Sergio Scariolo ha parlato dopo la partita contro Tortona del gravissimo infortunio di Ekpe Udoh, come riportato da bolognabasket.org:

“La preoccupazione più grande è l’infortunio a Udoh. Sembra una cosa brutta, è il perno attorno a cui ruota il nostro gioco, siamo sotto shock e preoccupati. Questa storia degli adesivi da campo su cui scivolano i giocatori è qualcosa su cui riflettere. Purtroppo è un infortunio gravissimo per il giocatore e grave per la squadra. Spero che serva a far capire che bisogna avere la massima attenzione su queste cose. In NBA non ci sono adesivi”.

“Su Udoh sono pessimista. La Supercoppa è un torneo sui generis, non conosco titoli importanti che si decidono in settembre o ottobre. Dovremo metterci alla ricerca di un giocatore, e dev’essere quello giusto. Useremo il tempo necessario, questo non è un bel momento perchè si stanno aprendo i training camp NBA. Vedremo cosa succede”.