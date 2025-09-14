Schröder è il RE d’Europa! Sale in cattedra e la Germania vince EuroBasket 32 anni dopo contro una Turchia fantastica

Turchia-Germania 83-88

(22-24; 24-16; 21-26; 16-22)

A Riga è andata in scena una finale intensa e spettacolare, decisa solo negli ultimi possessi. La Germania si è laureata campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, a 32 anni di distanza dal trionfo del 1993, battendo la Turchia 88-83. Una partita vibrante, fatta di break e controbreak, con i turchi trascinati da Sengun e Osman e i tedeschi guidati dal solito Dennis Schröder, assoluto protagonista nel finale.

1° tempo

La Turchia parte fortissimo con un parziale di 13-2 firmato dai suoi tre moschettieri: Cedi Osman, Shane Larkin e Alperen Sengun. La Germania reagisce subito con un timeout e risponde con un controbreak di 12-1 che ristabilisce la parità sul 14-14. Da lì in avanti regna l’equilibrio, e il primo quarto si chiude 24-22 in favore di Schröder e compagni.

Il copione non cambia a inizio della seconda frazione: botta e risposta continuo, con i turchi avanti di una sola lunghezza (33-32) a metà quarto. Nel finale di primo tempo, però, Sengun e Osman tornano a colpire con decisione, permettendo alla Turchia di allungare e andare al riposo sul +6: 46-40 a Riga.

2° tempo

La Germania rientra dagli spogliatoi con grande energia, firmando un parziale di 10-3 nei primi 3 minuti e riportandosi avanti di un punto. Da lì la partita torna a vivere sull’equilibrio, con continui sorpassi e controsorpassi. Nel finale di terzo quarto Dennis Schröder fa 1/2 dalla lunetta e la Turchia resta davanti di misura: 67-66 dopo 30 minuti di gioco.

Il copione non cambia nell’ultimo periodo: equilibrio totale fino agli ultimi 90 secondi, quando Shane Larkin segna il canestro del +1 per la Turchia. Da quel momento, però, si accende il Dennis Schröder Show: prima un layup mancino spettacolare, poi un jumper dalla media e infine due liberi a segno. Break di 6-0 e Germania a +5 finale. La Turchia ha anche il possesso per cercare il pareggio, ma spreca malamente con una tripla affrettata di Sengun. Finisce 88-83: la Germania torna campione d’Europa 32 anni dopo l’ultima volta.

Turchia: Sengun 28, Osman 23, Larkin 13+9 assist, Bona 12.

Germania: Bonga 20, Wagner 18+8 rimbalzi, Schröder 16+12 assist, Da Silva T. 13.

