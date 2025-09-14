Germania Turchia

Schröder è il RE d’Europa! Sale in cattedra e la Germania vince EuroBasket 32 anni dopo contro una Turchia fantastica

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Schröder è il RE d’Europa! Sale in cattedra e la Germania vince EuroBasket 32 anni dopo contro una Turchia fantastica
Turchia-Germania 83-88
(22-24; 24-16; 21-26; 16-22)

A Riga è andata in scena una finale intensa e spettacolare, decisa solo negli ultimi possessi. La Germania si è laureata campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, a 32 anni di distanza dal trionfo del 1993, battendo la Turchia 88-83. Una partita vibrante, fatta di break e controbreak, con i turchi trascinati da Sengun e Osman e i tedeschi guidati dal solito Dennis Schröder, assoluto protagonista nel finale.

1° tempo

La Turchia parte fortissimo con un parziale di 13-2 firmato dai suoi tre moschettieri: Cedi Osman, Shane Larkin e Alperen Sengun. La Germania reagisce subito con un timeout e risponde con un controbreak di 12-1 che ristabilisce la parità sul 14-14. Da lì in avanti regna l’equilibrio, e il primo quarto si chiude 24-22 in favore di Schröder e compagni.

Il copione non cambia a inizio della seconda frazione: botta e risposta continuo, con i turchi avanti di una sola lunghezza (33-32) a metà quarto. Nel finale di primo tempo, però, Sengun e Osman tornano a colpire con decisione, permettendo alla Turchia di allungare e andare al riposo sul +6: 46-40 a Riga.

2° tempo

La Germania rientra dagli spogliatoi con grande energia, firmando un parziale di 10-3 nei primi 3 minuti e riportandosi avanti di un punto. Da lì la partita torna a vivere sull’equilibrio, con continui sorpassi e controsorpassi. Nel finale di terzo quarto Dennis Schröder fa 1/2 dalla lunetta e la Turchia resta davanti di misura: 67-66 dopo 30 minuti di gioco.

Il copione non cambia nell’ultimo periodo: equilibrio totale fino agli ultimi 90 secondi, quando Shane Larkin segna il canestro del +1 per la Turchia. Da quel momento, però, si accende il Dennis Schröder Show: prima un layup mancino spettacolare, poi un jumper dalla media e infine due liberi a segno. Break di 6-0 e Germania a +5 finale. La Turchia ha anche il possesso per cercare il pareggio, ma spreca malamente con una tripla affrettata di Sengun. Finisce 88-83: la Germania torna campione d’Europa 32 anni dopo l’ultima volta.

Turchia: Sengun 28, Osman 23, Larkin 13+9 assist, Bona 12.

Germania: Bonga 20, Wagner 18+8 rimbalzi, Schröder 16+12 assist, Da Silva T. 13.

QUI le stats complete del match.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

giannis grecia finlandia

La Grecia torna sul podio dopo 16 anni: sconfitta la Finlandia, è medaglia di bronzo

Francesco Manzi
grecia turchia

Grecia, la semifinale contro la Turchia ha fatto registrare numeri da CAPOGIRO in TV

Francesco Manzi
sengun osman turchia grecia

La Turchia spazza via la Grecia di Giannis: è finale all’Europeo

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.