Luca Banchi ha scelto i 12 giocatori che saranno a disposizione per la partita tra Italia e Turchia, in programma alle 20 di oggi, 26 novembre, al PalaEur di Roma. Quella degli azzurri sarà una partita fondamentale in ottica qualificazione alla FIBA World Cup 2027, visto che l’Italia è attualmente terza nel girone quando mancano 4 partite alla fine della seconda fase (si qualificano appunto le prime 3). La Turchia dal canto suo è prima, con 8 vittorie su 8, e già qualificata al Mondiale.

A sorpresa, Banchi ha deciso di lasciare fuori Darius Thompson e Nicola Akele, col primo che si è unito alla squadra solo in queste ore dopo l’impegno di EuroLega con l’Olimpia Milano. Il CT ha scelto invece Marco Spissu, Nico Mannion e Leonardo Candi in regia, Stefano Tonut, Tommaso Baldasso e Mirza Alibegovic come guardie, Giampaolo Ricci, Francesco Ferrari, Giovanni Veronesi e John Petrucelli come ali e infine Momo Diouf e Guglielmo Caruso sotto canestro. Per Alibegovic si tratta di esordio assoluto in azzurro.

Assenti quasi tutti i big, chi per scelta obbligata (Simone Fontecchio, Saliou Niang) chi per il poco tempo che trascorrerà tra l’ultima partita col club e la gara di domani al PalaEur (Alessandro Pajola, ad esempio, è sceso in campo ieri sera a Dubai e probabilmente si unirà al gruppo nelle prossime ore). Nei giorni scorsi erano stati autorizzati a lasciare il raduno, o a non presentarsi direttamente, Awudu Abass, Andrea Loro, Lodovico Deangeli.

Foto: FIBA