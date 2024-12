Sconfitta IMBARAZZANTE dei Lakers a Miami: Anthony Davis ALLERTA la squadra

I Purple and Gold sono stati scossi nel profondo. Mercoledì notte i Lakers hanno subito la loro peggiore sconfitta della stagione 2024-25 fino a questo momento, dopo che i Miami Heat li hanno buttati fuori dal Kaseya Center demolendoli di 41 punti, 134-93.

Per una squadra che aveva grandi speranze in questo inizio di stagione, soprattutto dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive all’inizio dell’anno contro squadre con aspirazioni di playoff, questa brutale striscia di due partite in cui ha perso per un totale di 70 punti sta causando un po’ di crisi esistenziale.

Perdere non è mai una pillola facile da ingoiare, soprattutto per vincitori orgogliosi come LeBron James e Anthony Davis. E così come vincere cura tutti i mali, perdere, e per giunta in modo imbarazzante, è la causa di tutte le malattie dello sport professionistico. Davis ne è ben consapevole e sta avvertendo i Lakers di non lasciare che questo periodo orribile dopo il KO con Miami provochi un problema all’interno dello spogliatoio.

“Non possiamo separarci. Dobbiamo rimanere uniti come squadra, come unità, e fare in modo che questo non diventi qualcosa che non vogliamo”, ha detto Davis dopo la sconfitta da incubo dei Lakers contro gli Heat, secondo Jovan Buha di The Athletic.

