Lakers, JJ Redick dopo il KO con Miami: “Siamo stati IMBARAZZANTI!”

I Los Angeles Lakers sono stati una delle squadre più incostanti dell’NBA in questa stagione. La prima stagione dei Lakers con JJ Redick come capo allenatore è stata una montagna russa, ma questa settimana hanno toccato il fondo contro Miami. Dopo una prestazione priva di vita nella sconfitta per 109 a 80 contro i Minnesota Timberwolves, i Lakers hanno fatto seguito a una prestazione ancora peggiore questa notte.

I Miami Heat hanno fatto fuori i Lakers 134-93 a Miami, con una prestazione terribile da parte dei Lakers. Questa sconfitta fa scendere il gruppo di Redick a 12-10 in stagione ed è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Complessivamente, i Lakers sono solo 2-6 nelle ultime otto partite, quindi si tratta di una squadra che sta crollando ultimamente.

Dopo la partita, Redick ha condiviso la sua comprensibile frustrazione per la prestazione dei Lakers, come ha riferito Mike Trudell di Spectrum SportsNet.

“Sono imbarazzato. Siamo tutti imbarazzati”, ha detto JJ Redick dopo il KO dei Lakers a Miami, secondo Trudell. “Non è una partita in cui pensavo che avessimo la giusta lotta, la giusta professionalità… Io sono il colpevole di questo, ma ci vuole anche un po’ di responsabilità in campo. Non ho la sensazione che siamo uniti in questo momento”.

— Mike Trudell (@LakersReporter) December 5, 2024