Virtus Bologna, è finita l’avventura di Luca Banchi? C’è già il nome del sostituto…

La Virtus Bologna di Luca Banchi ieri sera ha perso una bruttissima partita in casa contro l’ALBA Berlino e ora è ultima in solitaria in classifica in EuroLega.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel dopo gara il tecnico toscano di 59 anni ha comunicato alla squadra le proprie dimissioni e quindi da oggi non dovrebbe più essere il coach delle VuNere, sempre se le dimissioni non verranno rifiutate dalla società. Anche se onestamente ci sembra impossibile perché la Gazzetta parla di uno scontro durissimo con il Direttore Generale, Paolo Ronci, dopo il KO con i tedeschi e pare non abbia nemmeno un buon rapporto con Will Clyburn, uno dei leader tecnici di questa compagine.

Pare esserci anche già il nome del sostituto di Luca Banchi alla Virtus Bologna, che è anche quello più scontato e che negli anni si è susseguito più volte, anche dopo l’esonero di Sergio Scariolo: Sasha Djordjevic, già tecnico della Virtus dal 2018 al 2021. Il serbo è alla ricerca di un contratto importante dopo l’esperienza sulla panchina della Cina. L’unico ostacolo pare essere la richiesta di un contratto pluriennale da parte di Sale ma oggi la dirigenza virtussini si riunirà e deciderà il da farsi.

