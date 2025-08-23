Serbia, annunciato il roster favorito a vincere EuroBasket 2025

La Serbia ha annunciato poco fa il roster completo con cui affronterà nei prossimi giorni EuroBasket 2025, alla ricerca della prima vittoria della manifestazione come Stato indipendente. Coach Svetislav Pesic ha portato ovviamente Nikola Jokić, ma la notizia più positiva è sicuramente il recupero di Vasilije Micić, che nelle ultime settimane era stato un po’ acciacciato e sul quale c’era qualche dubbio di natura fisica.

Per il resto la Serbia sarà la favorito alla vittoria dell’Europeo: c’è Bogdan Bogdanović, c’è il neo-acquisto meneghino Marko Guduric, ci sono gli altri NBA Nikola Jović e Tristan Vukčević. Gli ultimi tre tagli di Pesic, per arrivare a 12 giocatori, sono stati Nikola Topić, Dejan Davidovac e Balša Koprivica.

La lista completa:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Guduric, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrusev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević.

Nelle amichevoli pre-Europeo, la Serbia è stata perfetta: 7 vittorie su 7. Nel torneo sarà inserita nel Gruppo A, con Lettonia, Repubblica Ceca, Turchia, Estonia e Portogallo.