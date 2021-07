Serbia, Kokoskov contro tutti: “Impauriti e impreparati, abbiamo anche violato le regole anti-Covid”

L’allenatore della Serbia, Igor Kokoskov, ne ha per tutti dopo la clamorosa sconfitta della sua squadra contro l’Italia nella finale del Preolimpico di Belgrado.

Il CT ha parlato innanzitutto dei grandi problemi di infortuni che l’hanno spinto anche a violare le regole anti-Covid.

Per diversi giorni ho avuto soltanto tre giocatori, non abbiamo mai fatto 5 vs 5 prima delle amichevoli, non abbiamo giocato una gara al completo. Prima della sfida contro Portorico abbiamo violato le regole, facendo entrare un giocatore nella bolla per poter arrivar a 10 in allenamento.

Poi un commento durissimo sulla sfida contro gli Azzurri.

Eravamo sfiduciati e impauriti. Non eravamo pronti ad affrontare questa partita a livello fisico e mentale. Poi se i leader della squadra non ci sono oppure non sono in forma alcuni giocatori possono essere spaventati mentre altri cercano di prendersi troppe responsabilità.

Successivamente una pesante critica alle finestre, individuate come causa principale della debacle.

Ho fatto girare 31 atleti ma a volte l’allenatore è impotente, quando non può avere continuità e tempo per lavorare sul poco materiale a sua disposizione. Le finestre sono una cosa ridicola a e il ritiro estivo è troppo concentrato, non c’è modo di lavorare sulla squadra. Non so proprio come aiutare questo gruppo a migliorare in queste condizioni.

Infine una battuta sulla scelta di Nikola Jokic di saltare il torneo.

È il più forte al mondo ed è ovvio che la sua mancanza si sia sentita. Però dobbiamo essere scaltri e non metterlo in croce, ci sono motivazioni oggettive sulla sua assenza. Dobbiamo essere tutti più intelligenti e ricordarci che la nazionale deve essere un piacere, non un obbligo.

Foto: FIBA

Fonte: Sportando