Sergio Scariolo diviso tra la finale scudetto con la Virtus e i Toronto Raptors

Sono giorni molto intensi per Sergio Scariolo. Il coach sta preparando le finali scudetto che vedranno la sua Virtus Bologna opposta all’Olimpia Milano ma nel frattempo è tentato dalle sirene di mercato. Il suo, infatti, è uno dei nomi più caldi per la panchina dei Toronto Raptors.

Per la prima volta il diretto interessato ha ammesso l’esistenza di una trattativa con la franchigia canadese in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Non posso commentare un processo che è in corso. Voglio solamente ringraziare sia la Virtus sia i Raptors per la flessibilità e la comprensione che hanno dimostrato nel comprendere l’una le legittime ragioni dell’altra, emerse in questi giorni.

Scariolo avrebbe già sostenuto due colloqui con la dirigenza di Toronto, l’ultimo dei quali lunedì scorso. Non è chiaro quanti siano i nomi sul taccuino di Masai Ujiri ma ci sarebbero stati dei contatti anche con Steve Nash, Jordi Fernandez (assistente ai Kings) e Darko Rajakovic (assistente a Memphis). Sembra, però, che solamente quest’ultimo e lo stesso Scariolo abbiano sostenuto due confronti con il front office dei Raptors. Cosa che colloca Scariolo se non in pole position, quanto meno nei primi posti della lista dei favoriti per la panchina. Anche i prossimi giorni saranno molto intensi per il tecnico bresciano: Toronto vuole firmare il nuovo allenatore entro il Draft (22 Giugno) e le finali scudetto dureranno almeno fino al 16.

Ricordiamo che sarebbe solamente il secondo europeo di sempre a diventare head coach di una franchigia NBA, dopo la breve esperienza di Igor Kokoshov ai Brooklyn Nets.

Nel corso dell’intervista con la Rosea, Scariolo ha indicato nella lotta a rimbalzo e nella capacità della sua squadra di aumentare il rendimento difensivo le chiavi della serie con Milano. Il coach della Spagna, poi, ha spiegato anche che rispetto alle finali dello scorso anno, le V Nere si presentano con una condizione fisica decisamente migliore.

I precedenti in stagione fra le due squadre dicono 4-1 per la Virtus ma l’Olimpia avrà il vantaggio del fattore campo. Si parte domani, 9 Giugno, alle 20:30 al Forum di Assago.