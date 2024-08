Serie A preseason 2024-2025, tutte le date delle amichevoli

Alcuni team di Serie A hanno già iniziato la preseason 2024-2025 con i raduni e a breve partiranno per i ritiri estivi, chi al mare e chi in montagna, soprattutto. Qui di seguito un recap per seguire la propria squadra del cuore di Serie A nella preseason 2024-2025.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

RADUNO

Lunedì 5 – Giovedì 8 agosto

RITIRO

Lunedì 19 agosto – Martedì 3 settembre

AMICHEVOLI E TORNEI UFFICIALI

Mercoledì 28 agosto ore 20.30 contro Vanoli Basket Cremona a Nuoro

Venerdì 6 e sabato 7 settembre: Torneo City of Cagliari a Cagliari contro PAOK Salonicco, Dreamland Gran Canaria e Virtus Segafredo Bologna. La semifinale è in programma per venerdì 6 contro il PAOK Salonicco alle ore 18.30.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Sarajevo contro U-BT Cluj-Napoca, Bosna Sarajevo e Dubai BC.

Venerdì 20 settembre ad Antalya (Turchia): semifinale del Qualification Round Tournament di Basketball Champions League

BERTRAM DERTHONA TORTONA

RADUNO

Domenica 18 agosto

RITIRO

Mercoledì 21 – Lunedì 26 agosto a Sauze d’Oulx (TO)

AMICHEVOLI

Lunedì 26 agosto contro BBC Monthey Chablais a Sauze d’Oulx (TO)

Sabato 31 agosto contro Libertas Livorno a Livorno

Mercoledì 4 settembre contro EA7 Emporio Armani Milano a Tortona

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo a Trapani contro Partizan Belgrado, Ryukyu Golden Kings e Trapani Shark. La semifinale è in programma per sabato 7 alle 20.45 contro la Trapani Shark.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo Carlo Lovari a Lucca contro Estra Pistoia, Napoli Basket e Umana Reyer Venezia

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Lake Basket Cup a Lecco contro Openjobmetis Varese, NutriBullet Treviso Basket e UNAHOTELS Reggio Emilia. La semifinale sarà sabato 21 alle 16.00 contro la NutriBullet Treviso Basket.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

RADUNO

Mercoledì 21 agosto

RITIRO

Mercoledì 28 – Sabato 31 agosto a Cles (TN)

AMICHEVOLI

Sabato 31 agosto contro Tezenis Verona a Cles (TN)

Giovedì 5 settembre: Valtellina Summer Tour contro Openjobmetis Varese

Sabato 7 settembre: Valtellina Summer Tour contro Acqua San Bernardo Cantù

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Ponzano (TV) contro Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia e Trapani Shark. La semifinale è prevista per sabato 14 alle 20.30 contro la NutriBullet Treviso Basket.

Sabato 21 settembre ore 20.00: Memorial Gianni Brusinelli contro Germani Brescia a Trento.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

AMICHEVOLI

Sabato 31 agosto: scrimmage a porte chiuse contro Openjobmetis Varese

Mercoledì 4 settembre contro Bertram Derthona Tortona a Tortona

Venerdì 6 settembre: scrimmage a porte chiuse contro Germani Brescia a Milano

Domenica 8 settembre ore 18.00 contro Hapoel Bank Yahav Gerusalemme a Vigevano (PV)

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Creta contro Olympiacos Pireo, Fenerbahçe Beko Istanbul e Virtus Segafredo Bologna.

ESTRA PISTOIA

RADUNO

Lunedì 19 agosto

AMICHEVOLI

Sabato 24 agosto contro Libertas Livorno a Livorno

Mercoledì 28 agosto contro La T Gema Montecatini

Sabato 31 agosto contro Pielle Livorno a Massa

Sabato 7 settembre contro Givova Scafati a Roma

Mercoledì 11 settembre contro Openjobmetis Varese a Fidenza (PR)

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo Carlo Lovari a Lucca contro Bertram Derthona Tortona, Napoli Basket e Umana Reyer Venezia

Sabato 21 settembre ore 18.00 contro Vanoli Basket Cremona a Modena

GERMANI BRESCIA

RADUNO

Lunedì 19 agosto

RITIRO

Domenica 25 – venerdì 30 agosto a Ponte di Legno (BS)

AMICHEVOLI

Mercoledì 28 agosto ore 18.30 contro Urania Milano a Pisogne (BS)

Domenica 1° settembre ore 16.00: Memorial Riccardo Blasi contro Real Sebastian Rieti a Rieti

Giovedì 5 settembre: scrimmage a porte chiuse contro Hapoel Gerusalemme a Milano

Venerdì 6 settembre: scrimmage a porte chiuse contro EA7 Emporio Armani Milano a Milano

Mercoledì 11 settembre ore 20.00: Trofeo Roberto Ferrari contro Virtus Segafredo Bologna a Brescia

Sabato 14 settembre ore 18.00 contro Vanoli Basket Cremona a Viadana (MN)

Sabato 21 settembre ore 20.00: Memorial Gianni Brusinelli contro Dolomiti Energia Trentino a Trento.

GIVOVA SCAFATI

RADUNO

Mercoledì 7 agosto

AMICHEVOLI

Martedì 27 agosto ore 19.00 contro Real Sebastian Rieti a Scafati

Sabato 31 agosto contro Valtur Brindisi a Barletta

Sabato 7 settembre contro Estra Pistoia a Roma

Mercoledì 11 settembre ore 20.30 contro Avellino Basket a Scafati

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Sansepolcro (AR) contro Carpegna Prosciutto Pesaro, HDL Nardò e Avellino Basket

Sabato 21 settembre ore 20.30 contro Avellino Basket ad Avellino

NAPOLI BASKET

RADUNO

Venerdì 16 agosto

AMICHEVOLI

Venerdì 30 agosto contro Avellino Basket a Napoli

Sabato 31 agosto contro Avellino Basket ad Avellino

Venerdì 6 e sabato 7 settembre: Epicbet Cup a Tallinn (Estonia) contro Surne Bilbao Basket, Kalev/Cramo e Paris Basketball.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo Carlo Lovari a Lucca contro Bertram Derthona Tortona, Estra Pistoia e Umana Reyer Venezia

NUTRIBULLET TREVISO BASKET

RADUNO

Lunedì 19 agosto

AMICHEVOLI

Mercoledì 4 settembre ore 19.00 contro Pallacanestro Trieste a Monfalcone (GO)

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo di Jesolo “Memorial Silvestrin” contro Umana Reyer Venezia, Pallacanestro Trieste e UNAHOTELS Reggio Emilia. La semifinale sarà contro la UNAHOTELS Reggio Emilia sabato 7 alle 18.00.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Ponzano (TV) contro Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia e Trapani Shark. La semifinale è prevista per sabato 14 alle 20.30 contro la Dolomiti Energia Trentino.

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Lake Basket Cup a Lecco contro Openjobmetis Varese, Bertram Derthona Tortona e UNAHOTELS Reggio Emilia. La semifinale sarà sabato 21 alle 16.00 contro la Bertram Derthona Tortona.

PALLACANESTRO TRIESTE

AMICHEVOLI

Sabato 31 agosto ore 19.00 contro Vanoli Basket Cremona a Castelfranco Veneto (TV)

Mercoledì 4 settembre ore 19.00 contro NutriBullet Treviso Basket a Monfalcone (GO)

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo di Jesolo “Memorial Silvestrin” contro Umana Reyer Venezia, NutriBullet Treviso Basket e UNAHOTELS Reggio Emilia. La semifinale sarà contro l’Umana Reyer Venezia sabato 7 alle 20.45.

Sabato 14 settembre contro Cedevita Olimpija Lubiana a Capodistria

Venerdì 20 settembre ore 20.30 contro Baskonia VitoriaGasteiz a Vitoria (Spagna)

OPENJOBMETIS VARESE

RADUNO

Lunedì 12 agosto

RITIRO

Lunedì 16 – venerdì 20 settembre

AMICHEVOLI

Venerdì 23 agosto: scrimmage a porte aperte

Sabato 31 agosto: scrimmage a porte chiuse contro EA7 Emporio Armani Milano

Giovedì 5 settembre: Valtellina Summer Tour contro Dolomiti Energia Trentino

Domenica 8 settembre ore 18.00: Valtellina Summer Tour contro Vanoli Basket Cremona a Sondrio

Mercoledì 11 settembre contro Estra Pistoia a Fidenza (PR)

Sabato 14 settembre: scrimmage a porte chiuse contro United Eagles Basketball Cividale.

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Lake Basket Cup a Lecco contro UNAHOTELS Reggio Emilia, Bertram Derthona Tortona e NutriBullet Treviso Basket. La semifinale sarà contro la UNAHOTELS Reggio Emilia sabato alle 20.00.

TRAPANI SHARK

RADUNO

Giovedì 8 – Domenica 11 agosto

RITIRO

Mercoledì 21 agosto – Domenica 1° settembre

AMICHEVOLI

Mercoledì 28 agosto contro Sam Massagno a Bormio (SO).

Sabato 31 agosto contro Galatasaray Ekmas a Bormio (SO)

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo a Trapani contro Partizan Belgrado, Ryukyu Golden Kings e Trapani Shark. La semifinale è in programma per sabato 7 alle 20.45 contro la Bertram Derthona Tortona.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Ponzano (TV) contro Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia e Trapani Shark. La semifinale è prevista per sabato 14 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia.

Domenica 22 settembre contro Olympiacos Pireo a Trapani

Lunedì 23 settembre: scrimmage a porte chiuse contro Olympiacos Pireo

UMANA REYER VENEZIA

RADUNO

Mercoledì 21 agosto

RITIRO

Domenica 25 – sabato 31 agosto a Falcade (BL)

AMICHEVOLI

Sabato 31 agosto contro United Eagles Basketball Cividale a Falcade (BL)

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo di Jesolo “Memorial Silvestrin” contro UNAHOTELS Reggio Emilia, NutriBullet Treviso Basket e Pallacanestro Trieste. La semifinale sarà contro la Pallacanestro Trieste sabato 7 alle 20.45.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo Carlo Lovari a Lucca contro Bertram Derthona Tortona, Napoli Basket ed Estra Pistoia

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

RADUNO

Lunedì 19 agosto

AMICHEVOLI

Mercoledì 4 settembre ore 20.00 contro Flats Service Fortitudo Bologna a Castelnovo Monti (RE)

Sabato 7 e domenica 8 settembre: Torneo di Jesolo “Memorial Silvestrin” contro Umana Reyer Venezia, NutriBullet Treviso Basket e Pallacanestro Trieste. La semifinale sarà contro la NutriBullet Treviso Basket sabato 7 alle 18.00.

Mercoledì 11 settembre ore 20.00 contro Vanoli Basket Cremona a Scandiano (RE)

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Ponzano (TV) contro Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia e Trapani Shark. La semifinale è prevista per sabato 14 contro la Trapani Shark.

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Lake Basket Cup a Lecco contro Openjobmetis Varese, Bertram Derthona Tortona e NutriBullet Treviso Basket. La semifinale sarà contro l’Openjobmetis Varese sabato alle 20.00.

VANOLI BASKET CREMONA

RADUNO

Lunedì 12 agosto

RITIRO

Domenica 18 – Sabato 24 agosto a Carisolo (TN)

AMICHEVOLI

Sabato 24 agosto ore 18.00: scrimmage a porte chiuse contro Tezenis Verona a Verona

Mercoledì 28 agosto ore 20.30 contro Banco di Sardegna Sassari a Nuoro

Sabato 31 agosto ore 19.00 contro Pallacanestro Trieste a Castelfranco Veneto (TV)

Venerdì 6 settembre ore 18.00: Valtellina Summer Tour contro Acqua San Bernardo Cantù a Livigno (SO)

Domenica 8 settembre ore 18.00: Valtellina Summer Tour contro Openjobmetis Varese a Sondrio

Mercoledì 11 settembre ore 20.00 contro UNAHOTELS Reggio Emilia a Scandiano (RE)

Sabato 14 settembre ore 18.00 contro Germani Brescia a Viadana (MN)

Mercoledì 18 settembre ore 18.00 contro Reale Mutua Torino a Piacenza

Sabato 21 settembre ore 18.00 contro Estra Pistoia a Modena

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

AMICHEVOLI

Venerdì 6 e sabato 7 settembre: Torneo “City of Cagliari” a Cagliari contro PAOK Salonicco, Dreamland Gran Canaria e Banco di Sardegna Sassari. La semifinale è in programma per venerdì 6 alle ore 21.00 contro Dreamland Gran Canaria.

Mercoledì 11 settembre ore 20.00: Trofeo Roberto Ferrari contro Germani Brescia a Brescia.

Sabato 14 e domenica 15 settembre: Torneo di Creta contro Olympiacos Pireo, Fenerbahçe Beko Istanbul ed EA7 Emporio Armani Milano.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket Serie A

