Napoli, il SOGNO Dragan Bender è (quasi) realtà! E c’è anche il nome a gettone…

La Ge.Vi. Napoli ha fatto un mercato veramente interessante, decidendo di puntare su Kevin Pangos nel ruolo di playmaker e su Dragan Bender in quello di centro, come riportato da Il Mattino di Napoli.

Come sappiamo, il croato potrebbe tornare disponibile tra fine novembre e inizio dicembre, quindi servirebbe qualcuno a tampone per un paio di mesi e il nome in questione è quello di Dario Drežnjak, altro croato che dal 2021 gioca nello Zara e che potrebbe restare in Campania fino a fine 2024, in modo da permettere all’ex Phoenix Suns e Maccabi Tel-Aviv di riprendersi a pieno.

Il croato tornerà da un infortunio al crociato del ginocchio sinistro rimediato nel 2022 in Spagna mentre indossava la maglia del Obradoiro. Si tratterebbe di sopperire alla sua assenza per un paio di mesi per poi però avere a roster quello che è stato nel 2016 la 4a scelta assoluta al Draft NBA.

Stiamo a vedere se il Napoli Basket deciderà davvero di mettere sotto contratto sia Dragan Bender sia Dario Drežnjak a gettone, in attesa del piero recupero di uno di quei giovani europei che avrebbero potuto fare faville in NBA. Ma il fisico non l’ha mai aiutato e ora è qui. A Napoli sognano l’asse play-pivot, come l’avrebbero chiamato una volta, Pangos-Bender.

Leggi anche: Olimpiadi di Parigi, tutti i premi individuali: LeBron è l’MVP