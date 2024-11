Serviva Boston per fermare Cleveland: 1º KO stagionale per i Cavs

Questa notte i Cleveland Cavaliers hanno perso la loro prima gara della stagione e l’hanno fatto contro i campioni in carica dei Boston Celtics.

Protagonista indiscusso del match Jayson Tatum con una doppia doppia da 33 punti e 12 rimbalzi. Inoltre ha impreziosito la sua prestazione con anche 7 assist, a dimostrazione della grande serata davanti al proprio pubblico contro quella che è stata fino ad oggi la miglior formazione della stagione 2024-2025 dell’NBA.

Nonostante la super nottata di Tatum, il classe 1998 non è stato il top scorer del match perché Donovan Mitchell ne ha messi a segno 35 che però non sono bastati alla formazione dell’Ohio per portare a casa la 16ª gara in 16 partite disputate, modificando così il loro score in 15-1.

La gara è stata equilibratissima ed è stata decisa solo negli ultimi minuti da alcune giocate di grandissima classe dei migliori cestisti dei Boston Celtics, tra cui Al Horford che ha messo a segno la schiacciata del +5 a 8 secondi dal termine, di fatto chiudendo i conti al TD Garden.

Ricordiamo infine che questa sfida, oltre che contare per la stagione regolare dell’NBA, valeva anche come match per l’NBA Cup, dove sia Boston sia i Cleveland Cavaliers hanno vinto e perso una partita a testa e quindi sono appaiate al secondo posto del girone dietro Atlanta che in questo momento è 2-0.