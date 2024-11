Italbasket, partono in 11 per la sfida con l’Islanda: due forfait per Pozzecco

Sarà un’Italbasket di seconde e terze linee quelle che scenderà in campo venerdì a Reykjavik contro i padroni di casa dell’Islanda. Gli Azzurri a disposizione di Gianmarco Pozzecco saranno infatti 11 vista l’assenza di tutti i giocatori di EuroLega e ai forfait dell’ultimo minuto di Davide Casarin e Diego Flaccadori. Il primo è infortunato, un trauma distorsivo subito in allenamento. Il secondo è stato autorizzato a lasciare il raduno, probabilmente richiamato da Milano viste le tante assenze in vista del match di EuroLega contro il Maccabi Tel-Aviv.

Il roster azzurro in Islanda sarà guidato da Marco Spissu, Giordano Bortolani e Davide Alviti, probabilmente i migliori giocatori a disposizione del Poz. Ci sarà anche Grant Basile, oggetto di discussione negli ultimi giorni perché, se metterà piede in campo, potrà essere tesserato come italiano da Cantù. Tornano in azzurro anche Amedeo Tessitori e Nicola Akele.

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna 11 Davide Moretti 1998 1.90 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia 21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù 22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia 38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani 39 Federico Poser 1999 2.03 Ala Vanoli Cremona 40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona 43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese 45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

I giocatori di EuroLega, quindi quelli di Milano e Virtus Bologna ma anche Dame Sarr, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida e Nik Melli, potrebbero aggregarsi al gruppo dopo gli impegni di EuroLega, quindi per la seconda gara di questa finestra Nazionali. L’Italbasket infatti tornerà in campo, sempre contro l’Islanda, lunedì 25 novembre a Reggio Emilia.

Foto: Italbasket