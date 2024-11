AS Monaco, il sostituto di Obradović sarà Vassilis Spanoulis

Domani, per la partita di EuroLega contro l’ASVEL, sulla panchina dell’AS Monaco si siederà Manuchar Markoishvili, sostituto temporaneo dell’esonerato Saša Obradović. L’ex giocatore georgiano lascerà poi spazio al nuovo allenatore, che il club francese ha già trovato. Secondo il serbo Meridian Sport, il Monaco ha già un accordo con Vassilis Spanoulis che attende di essere ufficializzato.

Spanoulis attualmente è il CT della Grecia e proprio in questi giorni è impegnato con la Nazionale nelle qualificazioni ad EuroBasket 2025. È probabile che l’annuncio della firma col Monaco arriverà durante questa finestra delle Nazionali, in modo che il coach greco possa unirsi alla squadra del Principato appena terminati gli impegni da CT.

Per Vassilis Spanoulis sarà la prima esperienza da allenatore in EuroLega, competizione che ha vinto ben 3 volte da giocatore con Panathinaikos e Olympiacos. La leggenda greca finora ha seduto solo sulla panchina delle giovanili dell’Olympiacos e su quella della prima squadra del Peristeri, in Grecia, dal 2022 al 2024. Proprio nella passata stagione Spanoulis era stato premiato come Miglior Allenatore di Basketball Champions League.