Shabazz Napier risponde DURISSIMO a Messina: “Smettila di mentire!”

Non è tardata ad arrivare la replica di Shabazz Napier alle parole di Ettore Messina, che in un’intervista a Il Foglio aveva parlato anche di lui, e non in maniera positiva. Il tecnico dell’Olimpia Milano, che ricopre anche il ruolo di presidente e in estate aveva provato a trattenere Napier, ha infatti dichiarato pubblicamente che il giocatore “starebbe mandando messaggi” ai suoi amici rimpiangendo la decisione di firmare con la Stella Rossa in estate.

Una polemica che ha quindi coinvolto direttamente Napier e anche la Stella Rossa. L’americano, che non ha avuto un avvio di stagione semplice con 12.4 punti di media in EuroLega tirando 40% dal campo e 31% da tre, ha risposto per le rime nelle proprie storie di Instagram.

“Ok, lo capisco. La tua squadra non è partita nel modo in cui avresti voluto e nemmeno io, ma smettila di usarmi come capro espiatorio. Sto affrontando le mie difficoltà come giocatore al momento, ma sono felice alla Stella Rossa e migliorerò per loro. Due uscite su un giocatore che non è più parte della tua squadra, è ora di andare avanti. Smettila di mentire ai tuoi tifosi per nascondere i tuoi modi problematici” ha scritto Napier.

Conoscendo le personalità di tanti giocatori USA in Europa, non è escluso che altri colleghi di Napier si inseriranno in questa polemica con Messina nelle prossime ore. Certo parlare pubblicamente del presunto malcontento di un atleta tesserato con un’altra squadra si sapeva fosse destinato a diventare fonte inesauribile di discussione.