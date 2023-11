Il telecronista dei Mavs UMILIA HARDEN: “Non sei il sistema, sei il PROBLEMA.”

Brian Dameris di Bally Sports si è scagliato contro la stella dei Los Angeles Clippers, James Harden, prima della sfida di In-Season Tournament NBA contro i Dallas Mavericks. L’emittente dei Mavs ha criticato Harden e gli ha dato un consiglio.

“Ehi James, sei tu il problema. Se quest’anno non funziona in questo sistema, con questa squadra, e tu vai a puntare il dito contro tutti gli altri, e torni a casa e ti metti a voler andare in un’altra squadra, non rimarrà nessuno. Perché, James, non sei tu il Barba, non sei tu il sistema, sei tu il problema”.

Dameris ha terminato il suo intervento sulla carriera di Harden in meno di due minuti, concludendo le sue osservazioni con un lancio del microfono.

Nel frattempo, venerdì sera i Dallas Mavericks hanno battuto i Los Angeles Clippers 144 a 126 grazie ai 44 punti di Luka Doncic. Harden ha totalizzato 14 punti e 5 rimbalzi in 29 minuti di gioco.

Stiamo a vedere se questa volta funzionerà oppure finirà come tutte le altre volte con James Harden pronto a chiedere un nuovo scambio. La speranza per i tifosi Clippers è che le cose funzionino. Ma l’inizio non è stato proprio sfavillante…

