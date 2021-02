Shaquille O’Neal nelle ultime settimane è stato tacciato di critiche eccessive nei confronti dei giovani migliori della NBA, specialmente dopo la discussione con Donovan Mitchell.

Shaq però ha parlato con grande entusiasmo di un giocatore un po’ più esperto, Stephen Curry, anche se per molti quest’ultimo ha rivoluzionato il gioco del basket insieme ai suoi Golden State Warriors, rendendolo molto diverso rispetto ai tempi in cui O’Neal dominava le aree di tutti gli Stati Uniti.

L’ex Magic, Lakers e Heat, nelle vesti di opinionista per TNT, ha svelato che Curry è il suo giocatore preferito nella NBA attuale.

Quando faccio dei paragoni fra i miei tempi e la nuova era, la gente mi etichetta come hater. Ma Curry è qualcosa che non si era mai vista prima, non ho mai affrontato un giocatore come lui e per questo è il mio preferito attualmente.