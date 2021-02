Le pagelle di ASVEL-Milano: Lighty e Cole portano alla vittoria i francesi, ai biancorossi non basta Shields

LDLC ASVEL Villeurbanne

Lacombe P. 5: tanta grinta sul parquet, si butta su tutti i palloni ma il risultato non è dei migliori. La gestione della palla non è sempre ottimale, a volte esagera attaccando un’area ben occupata dalla difesa biancorossa e spesso forza anche con i passaggi.

Diot A. 6: le percentuali al tiro sono apprezzabili. Viene chiamato raramente in causa dai compagni ma risponde sempre presente. In difesa fa vedere buone cose, soprattutto sotto il ferro.

Fall M. 7: sfrutta al meglio il proprio fisico, creandosi dei varchi nella difesa avversaria. Lo stesso fisico lo aiuta non poco a rimbalzo, dove la lotta con Tarczewski è serrata. In fase difensiva non forza, limitandosi a occupare l’area. Nel complesso una gran bella prestazione: 12 punti e 8 rimbalzi per lui.

Noua A. 5,5: poco tempo sul parquet ma fa comunque in tempo a causare qualche palla persa di troppo. Fatta eccezione per i 2 assist, l’impatto sulla sfida è decisamente minimo.

Bako I. 6,5: è il centro “di riserva” dell’ASVEL, ma il suo impatto sulla partita è tutt’altro che negativo. Nonostante il minutaggio non elevatissimo, porta a casa una bella prestazione coronata dai 4 rimbalzi.

Lighty D. 8,5: il più pericoloso dei suoi. Con la sua velocità di gioco e i suoi assist bellissimi rappresenta una spina nel fianco della difesa milanese. Il feeling con il ferro è altissimo e lo porta a realizzare canestri spettacolari. Dimostra più volte di poter far bene sia spalle a canestro che nel tiro dalla lunga distanza, e alla fine sono suoi i canestri che condannano l’Armani Exchange. È lui a guadagnarsi il titolo di MVP della serata con 16 punti, 7/10 dal campo, 3 assist e 3 rimbalzi.

Howard W. 7: si prende tanti tiri, soprattutto da tre, in momenti caldissimi dell’incontro. Si inventa una tripla da 9 metri che a pochi minuti dalla fine mette per la prima volta in seria difficoltà Milano. Importante l’apporto a rimbalzo, dove aiuta significativamente i centri. Mette a referto 9 punti con 3/5 dall’arco.

Yabusele G. 7: quando attacca il ferro è pressoché inarrestabile. Nella metà campo offensiva è una pedina importantissima dell’ASVEL. In difesa si lascia battere un po’ troppo spesso sul primo palleggio, ma il fisico lo aiuta a non concedere troppi spazi all’attacco biancorosso. Alla fine il suo tabellino segna 14 punti con 7/9 al tiro da 2pt.

Cole N. 7,5: impressionante per la sua potenza fisica e soprattutto per il modo in cui riesce a gestirla. Un giocatore di gran qualità, un vero leader per i propri compagni in entrambe le fasi di gioco. Senza dubbio rappresenta un grande pericolo per la difesa dell’Armani Exchange. Conclude la sua partita con 12 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

Strazel M. 6: una bomba di reattività, sembra abbia delle molle al posto delle caviglie. In alcune occasioni, però, osa un po’ troppo e fatica a mantenere il controllo del corpo.

Coach Parker TJ 7: una vittoria sofferta per I suoi, contro una squadra che occupa un posto alto in classifica. Gestisce bene i cambi e riesce a far girare benissimo Lighty, che si rivelerà definitivo soprattutto nell’ultimo periodo per svoltare la partita. La striscia positiva di 5 vittorie dei francesi è senza dubbio merito anche della freddezza di coach Parker.

AX Armani Exchange Olimpia Milano

Punter K. 5,5: con l’assenza del Chacho è lui a prendersi sulle spalle il fardello degli assist: ben 6 per lui stasera. In fase difensiva è attento e preciso. Unica pecca, decisamente non da poco, le percentuali di tiro: conclude la sua serata con 2/12 dal campo.

Leday Z. 6,5: un apporto importantissimo in una partita tutt’altro che facile. In attacco si smarca bene dagli avversari e segna canestri importanti in momenti cruciali del match. In difesa fa il suo, sfruttando una buona velocità di piedi e prendendo qualche rimbalzo non proprio facile.

Moraschini R. 5: Messina lo sfrutta per far riposare i compagni. Nei pochi minuti a sua disposizione Ricky fa vedere qualche bella cosa, ma non troppe. In attacco fa girare il pallone con grande velocità e soprattutto intelligenza. Nella metà campo difensiva, invece, ha più di qualche difficoltà.

Roll M. 6: in difesa scala velocemente sui cambi e porta dei begli aiuti con un ottimo tempismo. Nella metà campo offensiva è uno di quei giocatori a cui non si può concedere spazio. Viene chiamato in causa non troppo spesso, ma si fa ugualmente trovare pronto mettendo a referto triple importanti.

Tarczewski K. 6,5: sotto il ferro lotta con le unghie e porta a casa tanti rimbalzi importanti per i biancorossi, oltre a un paio di stoppate da poster. In fase di possesso fa vedere ottimi movimenti, attirandosi addosso spesso più di un difensore e liberando i compagni. I pallanuotisti lo definirebbero un centroboa, considerando anche il numero di contatti subiti.

Delaney M. 4,5: lui che senza dubbio è uno degli uomini chiave dell’attacco Olimpia, questa sera fa davvero tanta fatica. Le percentuali di tiro sono pessime per un giocatore del suo calibro (2/12 dal campo). Anche in fase di non possesso non è il migliore dei suoi. Nonostante tutto va sottolineato che la personalità non gli manca: si prende i tiri che sa di dover prendere, senza farsi spaventare dalla serata che definire negativa è quasi un eufemismo.

Shields S. 7: parola d’ordine affidabilità. L’ex Trento si dimostra ancora una volta fondamentale per l’attacco biancorosso. Nel primo quarto parte fortissimo, e continua su questi altissimi ritmi per tutta la partita. Inventa tiri che per altri sarebbero impensabili, e spesso e volentieri li realizza anche. È il migliore dei suoi e conclude la serata con una valutazione di +19, 6/8 al tiro da 2pt e 2/4 da dietro l’arco.

Hines K. 5: l’arma difensiva più potente a disposizione di coach Messina non porta a casa una delle sue prestazioni migliori. Le sue mani, che di solito arrivano ovunque, questa sera vengono tagliate fuori dai lunghi avversari. In attacco fatica un po’ e alla fine conclude la serata con soli 6 punti a referto e 0 rimbalzi, un dato pesante per Milano.

Datome L. 5: il barba fatica decisamente a farla in barba alla difesa dei francesi. Il minutaggio è un po’ scarso, così come un po’ scarso è l’impatto sulla partita del numero 70. Aiuta i compagni a far girare il pallone creando spazi in fase di possesso, ma non basta. Da un giocatore come lui ci si aspetta di più.

Coach Messina E. 5,5: ferma la partita nei momenti più caldi, tentando di interrompere i piccoli parziali dell’ASVEL. Per tre quarti riesce a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, nonostante le rotazioni siano limitate. Nel finale, purtroppo, non riesce a dare la giusta scossa alla squadra.

Un giovane classe 2000 con un grande amore per il basket (sport che ha praticato per 13 anni) ed un grande interesse per il mondo del giornalismo. Studente al Terzo anno di corso in “Scienze Umanistiche per la Comunicazione” presso la Statale di Milano. Collabora con BasketUniverso dal febbraio 2019.