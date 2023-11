Shengelia piglia tutto! MVP del mese di ottobre in EuroLega

Dopo il crollo in casa nel primo turno di campionato, pochi giorni prima di sapere che un nuovo giocatore chiave come Achille Polonara dovesse essere operato per un tumore, la Virtus Segafredo Bologna avrebbe potuto cadere nel negativismo. Invece, la Virtus si è riunita attorno alla volontà di ferro e alla positività del veterano Tornike Shengelia, scelto dall’EuroLega come MVP di ottobre 2023, per diventare la più grande sorpresa di inizio stagione nella classifica della Turkish Airlines EuroLeague.

Nelle tre partite successive, la Virtus ha mantenuto il vantaggio per tutte le gare e ha concluso il mese con un’entusiasmante vittoria in trasferta. Le VuNere hanno chiuso a fine ottobre al secondo posto, con un bilancio di 4-1. Shengelia è stato a dir poco eccezionale per tutto il tempo, facendo registrare il più alto indice di rendimento accumulato in EuroLeague e il secondo miglior totale di punti finora, rendendolo una scelta clamorosa per aprire la 19a stagione del premio di MVP del mese.

È la seconda volta che Toko Shengelia viene premiato come MVP del mese di EuroLega. Il suo primo riconoscimento risale al marzo 2018, quando giocava con il Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Fonte: ufficio stampa Turkish Airlines EuroLeague

