EA7 Milano, Messina post Maccabi: “La nostra difesa è scomparsa! Vedo poca voglia di competere”

Ettore Messina ha commentato la sconfitta casalinga dell’Olimpia EA7 Milano con il Maccabi Tel Aviv.

“Abbiamo perso una partita in cui abbiamo accumulato 25 assist, tirato da tre con il 40% e da due con il 64%. Una partita in cui abbiamo segnato 90 punti. È successo perché quella che è sempre stata la nostra identità, la difesa, è scomparsa. Era successo a Berlino, è successo in campionato contro Pesaro, è successo stasera. Il Maccabi ha corso e segnato a piacimento, ha segnato in contropiede, ha segnato in isolamento, ha segnato da rimbalzo. Non c’è stata alcuna opposizione. E questo è stato a momenti imbarazzante. Abbiamo mosso la palla, abbiamo segnato tanto con i nostri principali realizzatori ma ovviamente non è bastato. Capisco la frustrazione dei tifosi. Lavoreremo il più possibile per cercare di correggere questa situazione”, ha detto Ettore Messina dopo la sconfitta di Milano contro il Maccabi.

“Storicamente qui abbiamo magari fatto fatica a fare canestro, momenti in cui non tiravamo bene, avevamo palle perse eccetera. Ma la difesa non ci ha mai abbandonato. La difesa c’è sempre stata. Ora quello che vedo è poca voglia di competere. Non voglio puntare il dito contro nessuno, è l’ultima cosa che ci serve. Quello che serve è qualcuno che dica intanto ‘io non mi faccio battere dal mio uomo’. I nostri lunghi sono fuori posizione, perché prendiamo troppe penetrazioni facili. Questo è il problema. Ed è preoccupante. In passato, siamo riusciti a difendere anche con giocatori come Sergio Rodriguez o Gigi Datome, grandi campioni, ma non grandi difensori. Però c’era questa voglia di opporsi, di non farsi battere dal proprio uomo. E questo è quello che vedo adesso e che dovremo trovare il modo di correggere. Io passo per essere un difensivista, vedere quello che abbiamo visto stasera ovviamente è doloroso. Giovedì arriva Monaco, che è una squadra di attaccanti pazzeschi. Se avessimo questo stesso atteggiamento, sarebbe un problema”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano