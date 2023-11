Dubai sempre più vicina all’Europa del basket grazie all’ABA League

Sebbene non sia prevista un’espansione dell’EuroLega nella prossima stagione a causa della situazione in Israele, Dubai è ancora intenzionata a far parte del panorama cestistico europeo e l’ABA League sembra essere la porta da cui entrare.

Le trattative sono già confermate e la notizia, riportata per la prima volta da Mozzart Sport, dell’inclusione di una squadra di Dubai nel torneo junior dell’ABA League, ne è la un’altra prova ineluttabile.

La formazione di Dubai si presenterà per la prima volta in campo tra il 21 e il 23 novembre, contro la Stella Rossa belgrado, il Borac e il Derby e va notato che nel Paese arabo esistono già diverse accademie di basket. Sebbene Dubai sia spesso indicata come un’entità priva di tradizione in questo sport da coloro che vedono la possibilità di espandersi lì come inverosimile, questo è un primo passo fondamentale.

Dubai ha le risorse economiche e soprattutto l’interesse per investire in questo sport in ABA League, come è già successo nel resto della regione mediorientale con il Qatar, che ha ottenuto la prossima Coppa del Mondo FIBA e Abu Dhabi che ha già un forte rapporto commerciale con l’NBA.