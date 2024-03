Si apre un caso di SCOMMESSE in NBA: Jontay Porter sotto indagine

Da qualche anno la NBA ha introdotto le scommesse come parte integrante del proprio mondo. Questo aspetto ha assunto un’importanza tale che nell’ultimo periodo alcuni giocatori si sono lamentati degli arbitraggi, accusando gli ufficiali di gara di avere degli interessi economici in questo senso, un esempio è stato Rudy Gobert. In queste ore però è scoppiato il primo caso di scommesse in NBA: come riportato da Adrian Wojnarowski, Jontay Porter, centro dei Toronto Raptors e fratello di Michael Porter Jr, è finito sotto indagine.

Porter, apparso in 26 partite ufficiali in questa stagione, avrebbe scommesso su partite in cui ha giocato, una cosa vietata naturalmente dal regolamento.. Non solo per i giocatori, ma per tutti i dipendenti NBA, e non solo sui match in cui sono coinvolti ma su tutti gli eventi organizzati dalla Lega. Il giocatore sta mantenendo 4.4 punti e 3.2 rimbalzi di media, trovando molto spazio nelle ultime settimane a causa di vari infortuni nel roster di Toronto.

Come scritto da ESPN, le scommesse di Porter coinvolgerebbero due partite dei Raptors: il 26 gennaio contro i Clippers e il 20 marzo contro i Suns. Il 26 gennaio si è registrata una insolita attività di betting sugli under del giocatore, che ha abbandonato il campo in anticipo per un presunto colpo all’occhio ed ha chiuso con 0 punti, 3 rimbalzi e 1 assist (la soglia sotto la quale si sarebbe vinta la scommessa era di 5.5 punti, 4.5 rimbalzi e 1.5 assist). Oltre a questo, per la stessa partita, c’era un under 0.5 sulle triple segnate da Porter, il quale ovviamente non ne ha segnata nemmeno una. La vincita derivante da quest’ultima scommessa è stata più alta tra tutte le quote di quel giorno.

Il 20 marzo, settimana scorsa, contro Phoenix è successa la stessa cosa: Porter ha giocato solo 3′, poi è uscito per un apparente malessere. Le sue statistiche sono state di 0 punti, 2 rimbalzi e 0 assist, anche questa volta ben al di sotto dell’under di 7.5 punti e 5.5 rimbalzi. Come nel caso precedente, anche qui il giorno dopo è stato segnalato come l’under su Porter sia stata la scommessa più remunerativa dell’intera giornata.