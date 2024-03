Meo Sacchetti attacca i suoi giocatori: “Non fanno fallo per aggiustare i tabellini”

Meo Sacchetti è al timone della VL Pesaro da Gennaio, essendo subentrato a coach Maurizio Buscaglia per cercare di risollevare le sorti dell’ennesima stagione fatta di più bassi che alti e che vede al momento la squadra marchigiana all’ultimo posto della classifica di Serie A in coabitazione con l’Happy Casa Brindisi a quota 14 punti.

Nell’ultimo turno di campionato, Pesaro ha subito una brutta sconfitta interna contro Reggio Emilia, che ha espugnato la Vitrifrigo Arena con il punteggio di 69-87 (McDuffie 24, Bamforth 13) e coach Meo Sacchetti è stato molto critico nei confronti dei suoi giocatori, rei di aver avuto un atteggiamento rinunciatario, nella conferenza stampa post partita: “Stasera non mi aspettavo di vedere un atteggiamento così vergognoso: mi assumo io le colpe per i giocatori anche se non è possibile fare sempre i soliti discorsi, non riuscendo a vedere capacità di reazione da parte dei miei ragazzi. Vedo apatia, è difficile trovare delle giustificazioni a quanto visto anche in questa partita. Sono sempre gli stessi discorsi che facciamo. Non possiamo permetterci di farci violentare così, soprattutto in casa, non so che piacere hanno i giocatori di fare queste figure. Questa squadra non ha mai vinto due partite di seguito, è difficile trovare giustificazioni, c’è poco da fare, non riesco a capire cos’abbiano dentro. Non vorrei pensare che non vogliono fare fallo per restare in campo e aggiustare il tabellino. Questa è una cosa brutta, ma non la vorrei pensare”.

