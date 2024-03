VIDEO: Scoppia la rissa tra Virtus Bologna e Brescia, colpito un arbitro

Il big match di questa sera tra Virtus Bologna e Leonessa Brescia si è da poco concluso in favore dei bianconeri di coach Luca Banchi, che con la vittoria ottenuta in Lombardia per 73-87 hanno scavalcato proprio i bresciani al primo posto della classifica del nostro massimo campionato: tutte e due si trovano a quota 34 punti, ma la Virtus è davanti per il 2-0 nello scontro diretto (l’andata finì 88-76 per i bolognesi).

La Virtus Bologna ha battuto la Leonessa Brescia grazie ai 17 punti (in soli 13 minuti) di Marco Belinelli, che nel giorno del suo 38esimo compleanno ha infilato un 4/4 da 3 punti che ha spaccato la gara: oltre a Belinelli, la Virtus ha mandato altri 4 uomini in doppia cifra (Polonara 14, Abass 13, Lundberg 12, Pajola 10) ma un protagonista in negativo è stato Tornike Shengelia, espulso nel finale di partita per aver scatenato una rissa di fronte alla panchina degli ospiti; con meno di 2 minuti da giocare e la gara già decisa, il georgiano e Burnell sono venuti alle mani coinvolgendo anche altri giocatori, nella mischia è stato colpito anche un arbitro, finito a terra a causa di una spinta dello stesso Burnell verso Dobric.

Momento di tensione nel finale di Brescia-Virtus Bologna. pic.twitter.com/8A8BuOWuul — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 25, 2024

