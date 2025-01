“Siamo stati STUPIDI!”: l’ammissione di Kristaps Porzingis dopo il KO dei Celtics contro OKC

I Boston Celtics hanno fatto del fermare le strisce vincenti una loro specialità. Tuttavia, nemmeno i campioni in carica sono riusciti a bloccare l’inarrestabile corsa degli Oklahoma City Thunder, cedendo per 105 a 92 dopo un secondo tempo disastroso, complice anche un Kristaps Porzingis ha ammesso che i Boston Celtics hanno giocato in modo “stupido” nella ripresa.

Nel novembre della stagione regolare 2024-25, i Celtics avevano interrotto la striscia di 15 vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, allora al primo posto. Ma i Thunder, leader della Western Conference, erano a una sola vittoria dall’estendere la loro striscia vincente più lunga nella storia della franchigia a 15 partite.

Un primo tempo promettente, ma un secondo tempo da incubo

Dopo i primi due quarti, sembrava che i Celtics fossero sulla buona strada per interrompere la straordinaria serie dei Thunder. Boston era avanti 65-55, tirando con il 51,1% dal campo contro la miglior difesa della NBA. Ma nella ripresa, Oklahoma City ha dimostrato il motivo per cui vanta il miglior rating difensivo della lega e un impressionante record casalingo di 17-2.

Gli ultimi 24 minuti della partita si sono trasformati in un incubo per Boston. I Celtics hanno segnato solo 27 punti nella seconda metà e hanno sbagliato 21 dei 24 tiri da tre punti tentati. Per dare un’idea dell’entità del tracollo, Boston ha segnato otto punti in più nel primo quarto rispetto all’intero terzo e quarto periodo messi insieme. Non sorprende che quello di domenica pomeriggio sia stato il peggior punteggio stagionale per un tempo dei Celtics.

Le parole di Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis, centro dei Boston Celtics, ha concluso la gara con 19 punti e 9 rimbalzi, ma non ha nascosto il disappunto per il crollo nella ripresa, come riportato da Bobby Manning di CLNS Media:

“Eravamo a posto nel primo tempo. Una volta che loro hanno alzato il livello nella ripresa, noi abbiamo giocato in modo stupido e abbiamo semplicemente sprecato alcuni possessi”, ha ammesso Porzingis. “E quando inizi a sprecare possessi, diventa tutto in salita per il resto della gara”.

Porzingis: “Once they turned it up a little bit in the second (half), we played stupid.” pic.twitter.com/IebfOLUtw7 — Bobby Manning (@RealBobManning) January 5, 2025

