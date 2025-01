Givova Scafati, patron Nello Longobardi inneggia al complotto nel post-partita!

“Voglio dire che se il sistema ha deciso di farci fuori dalla serie A, possono dircelo tranquillamente almeno ci mettiamo l’anima in pace…..Adesso basta. Noi spendiamo i soldi ed esigiamo rispetto dalla classe arbitrale…. Stasera è stato vergognoso, ci sono state scelte incredibili. Non verrò più a vedere le prossime partite, ma voglio che tutti sappiano che il sistema ha deciso che dobbiamo retrocedere.”

Dichiarazioni clamorose risuonano dal microfono di patron Nello Longobardi, presentatosi in conferenza stampa al termine di Scafati – Trieste, match spettacolare ed equilibratissimo portato a casa dagli ospiti dopo un over-time.

Parole al veleno contro un sistema che a sua detta cospira per far retrocedere la Givova Scafati. L’ira del patron deriva dalla conduzione arbitrale del duo Sahin – Gonella, contestati dal pubblico di casa per alcune decisioni considerate discutibili, in particolare un cambio decisione al review su sfondamento di Ross convertita in due tiri liberi per il playmaker dei friulani. Si riporta l’estratto della conferenza pubblicata sul canale ufficiale della Givova Scafati:

“”«Questa sera non parlerà coach Pilot. Voglio dire che siamo pronti a metterci l’anima in pace se a qualcuno non sta più bene la nostra presenza in Serie A; le scelte cervellotiche, soprattutto di Gonella, hanno determinato un arbitraggio con due pesi e due misure. Settimana scorsa, giustamente, Trieste si è lamentata (match perso in casa con Venezia) e stasera ha ricevuto un arbitraggio a senso unico. Complimenti ai miei ragazzi che hanno lottato strenuamente contro forze impari, la partita di stasera è l’esempio lampante di quello che è un arbitraggio unilaterale; dopo Napoli, dove Mazzone e Noce hanno compromesso la gara, e di questo ho nei messaggi tra me ed il designatore le prove, oggi subiamo ancora una volta. Il cambio di decisione da sfondamento a fallo della difesa all’Instant Replay è una cosa mai vista e verrà pubblicata insieme a molte altre nefandezze della terna. Esigiamo rispetto, stasera si è assistito ad un qualcosa di vergognoso, adesso basta. La classe arbitrale è troppo determinante e la Givova Scafati viene sempre penalizzata, così non si può andare avanti. L’unica cosa che possiamo pensare è che il sistema ha deciso di muoversi contro di noi».

Il proprietario della Givova Scafati non fa, oltretutto, menzione di gravi offese rivolte ad alcune persone della società gialloblù, tra cui lui stesso, all’uscita dal campo da parte del signor Edoardo Gonella ma procederà, nella mattinata di martedì 7 gennaio, a querelare lo stesso arbitro presso la Caserma dei Carabinieri di Scafati insieme ad altre persone che ne sono testimoni.””

Il club ha successivamente postato sul canale ufficiale di Facebook una clip degli errori arbitrali, di cui si riporta il link:

https://www.facebook.com/scafatibasket/videos/3814992055379966?locale=it_IT

Riportiamo anche il video integrale della conferenza:

https://www.facebook.com/scafatibasket/videos/501006575804921?locale=it_IT

