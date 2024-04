Simone Fontecchio ancora out: tornerà per il finale di stagione?

Simone Fontecchio è fermo da più di 2 settimane e ha saltato le ultime 8 gare a parte dal 17 marzo scorso a causa di un infortunio all’alluce del piede. Si pensava che questo weekend sarebbe stato quello del ritorno in campo ma invece non è stato così poiché non ha giocato nemmeno il match di questa notte, perso di 2 punti dalla franchigia di Motor City contro i Memphis Grizzlies.

Insomma, come si temeva, l’infortunio di Simone Fontecchio è più grave di quanto ci si sarebbe aspettati all’inizio. Questa settimana i Pistons giocheranno 3 gare in casa contro Atlanta, Memphis di nuovo e Brooklyn, rispettivamente mercoledì notte, venerdì notte e sabato notte. Teoricamente in una di queste gare potrebbe/dovrebbe tornare in campo. Altrimenti ci sentiamo di dire che non lo vedremo più fino a fine stagione, anche perché mancherebbero solo 4 gare. Non avrebbe senso accelerare i tempi di recupero per una squadra che sta tankando e per un giocatore che dovrebbe firmare quest’estate il contratto della vita.

Stiamo a vedere se ci saranno aggiornamenti in questi giorni, magari ore, perché il ritorno in campo dei giocatori è aggiornato in real time o quasi negli Stati Uniti.

Leggi anche: Esclusiva BU, Dane DiLiegro: “Sto girando una serie Netflix sul basket! Ramagli sarebbe un ottimo regista”