Torneo di Mannheim, l’Italbasket U18 fa 3/3: Serbia, Cina e Germania KO!

Tris Italbasket U18 a Mannheim. L’Italia batte la Germania Under 17 85-67 e centra il terzo successo in altrettante gare dopo quelli contro Serbia e Cina. Tutt’altro che agevole il match, rivelatosi ostico fin dall’inizio grazie ad un avversario che non sembrava aver risentito delle due sconfitte nelle prime due uscite. Il momento topico arriva ad inizio terza frazione, quando gli Azzurri si ritrovano sotto di 10 (52-42). Di fronte ad un bivio, i ragazzi di coach Sodini reagiscono nel migliore dei modi piazzando un perentorio 15-0 che riapre i giochi. Sull’onda dell’entusiasmo, e continuando a macinare gioco, Miccoli e compagni chiudono la contesa negli ultimi 10 minuti.

La seconda delle due selezioni tedesche al torneo (l’Under 18 è nel Gruppo A) è guidata in panchina dal veterano Dirk Bauermann, dal 2003 al 2012 CT della Senior tedesca e 9 volte campione di Germania con Bayer Leverkusen e Bamberg.

Top scorer di giornata dell’Italbasket U18 a Mannheim Axel Piccirilli con 19 punti. Ancora in doppia cifra Theo Airhuenbuwa con 18.

Martedì 2 aprile giorno di riposo e mercoledì 3 aprile la sfida alla Grecia alle ore 20.00 in live streaming cliccando qui.

I tabellini

Italia-Germania U17 85-67 (24-22, 16-21, 19-12, 26-12)

Italia: Saccoccia 5 (0/4, 1/4), D’Arcangeli (0/1), Piccirilli 19 (7/10, 1/3), Assui 2 (0/4, 0/3), Perez 8 (3/4, 0/3), Miccoli 8 (4/9, 0/4), Atamah 9 (3/5, 1/3), Airhuenbuwa 18 (5/7, 2/7), Angeletti 4 (2/3), Iannuzzi 3 (1/2 da tre), Garavaglia 7 (1/1, 1/2), Suigo 2. All: Sodini

Germania U17: Reinhart 11 (1/1, 2/8), Klein ne, Baumer 6 (1/1, 1/3), Murray 10 (1/3, 2/2), Crnjac 3 (0/2, 0/2), Vossenberg (0/2 da tre), Scheffs 20 (4/11, 1/1), Duck 2 (1/1), Sokolov 10 (5/5, 0/1), Petric 3 (0/1, 0/2), Bennefeld 2 (1/4, 0/1), Bruggermann. All: Bauermann

Italia-Cina 109-85 (30-16, 26-21, 27-27, 26-21)

Italia: Saccoccia 12 (4/6, 0/2), D’Arcangeli 4 (2/3, 0/2), Piccirilli 10 (3/6, 1/2), Assui* 14 (3/4, 1/3), Perez 10 (5/7, 0/1), Miccoli* 7 (2/3, 1/4), Atamah 8 (4/7), Airhuenbuwa 17 (3/6, 2/4), Angeletti* 4 (2/3), Iannuzzi* 11 (2/2, 2/2), Garavaglia* 6 (1/3, 0/1), Suigo 6 (3/5, 0/1). All: Sodini

Cina: Liu Y.* 4 (2/3), Shen W. 9 (1/4, 0/2), Feng Y.* 6 (0/2, 1/1), Fu J.* 8 (2/3, 0/2), Wang Z. 5 (1/1 da tre), Wang J. ne, Shen T. 3 (1/1 da tre), Zhang B.* 27 (3/6, 5/8), Wang X. (0/2 da tre), Fu W. 12 (1/1, 3/5), Feng X.* 7 (3/5), Liu L. 4 (1/5). All: Li

Italia-Serbia 73-69 (16-18, 17-10, 18-27, 22-14)

Italia: Saccoccia 5 (1/7, 0/1), D’Arcangeli (0/1), Piccirilli* (0/2 da tre), Assui 5 (0/1, 1/4), Perez 9 (3/8, 0/1), Miccoli* 21 (3/4 3/5), Atamah 4 (2/3, 0/1), Airhuenbuwa* 10 (2/6, 2/5), Angeletti 4 (2/4), Iannuzzi* 10 (2/2, 1/5), Garavaglia 5 (1/1, 0/1), Suigo* (0/1). All: Sodini

Serbia: Vojinovic 7 (2/2, 0/3), Tofoski, Drezgic* 17 (3/7, 2/7), Kostic* 11 (3/3, 1/5), Dimitrijevic* 10 (5/5), Duric ne, Srzentic (0/1 da tre), Bosnjakovic* 9 (1/4, 1/8), Stanojevic* (0/2, 0/1), Plisnic ne, Sojic 10 (3/4, 0/1), Vlajic 5 (2/3). All: Avdalovic

