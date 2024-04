Caitlin Clark si prende la RIVINCITA su Angel Reese: Iowa alle Final Four

Caitlin Clark esce vittoriosa dalla rivincita tra Iowa e LSU, finaliste al Torneo NCAA 2023, raggiungendo così le Final Four per la seconda volta consecutiva. La fuoriclasse di Iowa ha trascinato la sua squadra nella vittoria contro la rivale Angel Reese, realizzando l’ennesima prestazione da capogiro: 41 punti, 7 rimbalzi e 12 assist, tirando 13/29 dal campo e 9/20 da tre punti.

Dopo un avvio ottimo da parte di Iowa, LSU è passata a condurre chiudendo il primo quarto avanti. Nel primo tempo Reese l’ha fatta da padrona e alla fine ha chiuso il match con una doppia-doppia monstre da 18 punti e 20 rimbalzi. Nella seconda metà di gioco però Iowa ha preso il largo con un parziale di 3-15 andando a vincere 87-94.

Alla sirena finale Clark e Reese si sono abbracciate. Più di una volta, nonostante le polemiche di un anno fa, hanno sottolineato di rispettarsi per quanto siano state rivali in NCAA. L’appuntamento ora sarà in WNBA, con Clark praticamente sicura della prima scelta assoluta (BIG3 permettendo).