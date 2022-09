Simone Fontecchio svela il segreto della sua grande fiducia

Simone Fontecchio si è dimostrato già il leader dell’Italbasket in questi Europei. Prestazione da incorniciare per il neo giocatore degli Utah Jazz all’esordio contro l’Estonia.

Queste le sue parole al termine del match.

La fiducia che sento in questo momento nasce dal fatto che avverto che tutti credono in me. Questa cosa mi fa assumere più responsabilità giocando un po’ più leggero. Sono felice di aiutare la squadra in qualsiasi modo: con i canestri, la difesa, i rimbalzi o gli assist, sono pronto a fare tutto ciò che serve.