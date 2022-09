La Finlandia demolisce la Polonia e firma la prima vittoria a Eurobasket 2022

FINLANDIA – POLONIA 89 – 59

(26-16/18-14/20-14/25-15)

Finlandesi subito forti offensivamente con due triple che, dopo i punti iniziali di Ponitka, rompono l’equilibrio e mettono l’inerzia subito nelle loro mani. Il layup di Jantunen vale il +8, Slaughter prova ad accorciare dalla lunga distanza ma prima Valtonen e poi Koponen sparano ancora dall’arco per il primo vantaggio in doppia cifra. La Polonia cerca di ridurre il gap nel finale ma i tentativi sono ancora rimandati al mittente dalla precisione di Koponen (26-16).

I polacchi devono risalire in fretta la china, ma la Finlandia è solida e riesce, dopo un iniziale break 0-4 subito, a spingersi ancora avanti di 11 con Markannen. Salin si accoda, Ponitka risponde a Valtonen e c’è più equilibrio nel parquet della O2 Arena. La gara ha però solo un padrone, e il +14 momentaneo massimo vantaggio lo dimostra. I bombardieri scandinavi allungano ancora, e per gli avversari è un sabato difficile (44-30).

Al ritorno dalla pausa lunga la Finlandia rompe gli induci e da lo stacco decisivo, approfittando dei cali di concentrazione della Polonia. Dopo un inizio complicato per entrambe, le due triple di Madsen e Salin aprono al primo vero vantaggio; il parziale segna 8-0 prima del canestro del -21 di Dziewa. Il gap non va mai sotto i 20 punti e ad essere contenti sono i finlandesi che, con spensieratezza, si affidano ancora alle triple per dare il colpo di grazia alla partita (64-44).

La Polonia non ne ha più e con le seconde linee tenta di chiudere a testa alta. Gli scandinavi giocano con il cronometro e vanno ancora a segnare dai 6.75. L’ultimo quarto è sostanzialmente una passerella, dominata anch’essa dai ragazzi di coach . Il massimo vantaggio passa dai 20 ai 25 grazie a Valtonen e Madsen, e diventa 30 nel finale con Palmi e Little. Un finale lieto e diverso da quello contro Israele (89-59).

FINLANDIA: Salin 18 – Markannen 17 – Valtonen 12

POLONIA: Ponitka 8 – Solowski 8 – Cel 8

fonte foto: fiba.basketball