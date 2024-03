La Spagna è di Sergio Scariolo: lungo rinnovo in arrivo con la Roja

Sergio Scariolo siede sulla panchina della Spagna dal 2009, con un’unica interruzione tra il 2012 e il 2015. Con la Roja, il tecnico bresciano ha vinto praticamente tutto: un argento e un bronzo olimpici, un Mondiale nel 2019 e per 4 volte anche EuroBasket, l’ultima nel 2022. Ovviamente Scariolo sarà CT della Nazionale spagnola anche quest’anno per il Pre-Olimpico e poi per le eventuali Olimpiadi di Parigi 2024.

Secondo AS, celebre quotidiano sportivo spagnolo, Sergio Scariolo proseguirà come guida tecnica della Roja almeno fino al 2028. L’allenatore e la Federazione spagnola avrebbero già trovato l’accordo, quindi l’ex coach della Virtus Bologna sarà in panchina anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, se la Spagna dovesse qualificarsi.

AS scrive anche che l’unica possibilità che questo rinnovo salti è se Elisa Aguilar, attuale presidentessa della Federazione, non venisse rieletta, uno scenario comunque improbabile.

L’ultima esperienza di Scariolo con un club risale alla scorsa stagione con Bologna, in estate l’esonero da parte dei bianconeri e la decisione di proseguire, almeno per il momento, con l’unico ruolo di CT.