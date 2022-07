Spagna, volano gli stracci: Rudy e Abrines contrati alla naturalizzazione di Lorenzo Brown

In Spagna la naturalizzazione di Lorenzo Brown non è stata accolta per niente bene. L’AssoGiocatori ha criticato duramente la decisione della Federazione che ha subito molti attacchi anche da parte degli appassionati.

Adesso a schierarsi contro questa scelta ci sono anche alcuni giocatori molto rappresentativi come Rudy Fernandez e Alex Abrines, cosa che rende abbastanza incandescente il clima nello spogliatoio spagnolo. Don Sergio Scariolo dovrà impegnarsi molto per l’opera di pacificazione.

Rudy Fernandez

Rudy, in veste di capitano, ha parlato ai microfoni di Antena3 e si è detto molto critico a riguardo, specificando che Brown non ha alcun legame con la Spagna al contrario di Mirotic e Ibaka, giocatori naturalizzati diversi anni fa.

L’ho già detto a Jorge Garbajosa e come capitano avrei dovuto essere interpellato. Non mi piace questa scelta e ho dovuto apprendere dai giornali della naturalizzazione di questo giocatore che non ha nessun legame con il nostro Paese, anche se poi il presidente mi ha spiegato le motivazioni. Ho giocato insieme a Mirotic e Ibaka, sono stranieri ma si sono formati nei nostri settori giovanili fin da piccoli e hanno un vincolo fortissimo con la Spagna. Se Brown sarà con noi agli Europei dovremo fare il possibile per aiutarlo a integrarsi perché l’obiettivo è competere ai massimi livelli. Però ci sono tanti giocatori spagnoli che si sono guadagnati la convocazione durante le qualificazioni e alla fine non avranno il riconoscimento che meritano che invece andrà a vantaggio di questo giocatore.

Alex Abrines

Stesso tono usato da Alex Abrines in un’intervista al Diario de Mallorca.

Dovrebbe essere un’opportunità per gli atleti che hanno partecipato a tutte le finestre di qualificazione. Credo che sia una mancanza di rispetto per i nostri talenti, non ho nulla contro Brown però questa scelta mi sembra una opportunità persa per i nostri giovani.

Insomma per Brown non si prospetta un’accoglienza con il tappeto rosso, anche se di certo tutti i giocatori spagnoli, da professionisti, faranno comunque di tutto per farlo integrare e tentare di vincere gli Europei. Ma chissà che le tante critiche non spingano Sergio Scariolo a lasciarlo fuori, in considerazione del fatto che anche Serge Ibaka ha dato disponibilità a riempire l’unico slot disponibile per i naturalizzati.