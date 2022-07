Spike Lee è pronto a far impazzire i tifosi dei Knicks degli anni ’90

Gli attuali New York Knicks stanno cercando di far rivivere ai tifosi della Grande Mela gli anni in cui hanno lottato per essere competitivi per il titolo, come accadeva più di due decenni fa. Mentre stanno tentando di farlo, però, il superfan e regista/produttore Spike Lee spera di ricordare a tutti i giorni di gloria della squadra negli anni ’70 e ’90.

Secondo Stefan Bondy del New York Daily News, Spike Lee ha confermato che sta lavorando a una serie di film basata sul libro “Blood in the Garden”. Il 65enne superfan dei Knicks ha sottolineato che “non si tratta di una voce”.

Sfortunatamente per i fan, Lee non ha menzionato la data di uscita prevista della prima puntata della serie di film.

And for Knicks fans: Spike Lee confirmed to me he’s working on a film series based on “Blood in the Garden,” a book about the 90s Knicks. “It’s not a rumor.” https://t.co/dxWkAEhZgC — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) July 26, 2022

Il libro “Blood in the Garden”, scritto da Chris Herring, racconta come i Knicks degli anni ’90, guidati da Pat Riley, Charles Oakley e Patrick Ewing, si siano guadagnati il rispetto e l’amore dei fan con i loro modi vincenti oltre a un’immensa fisicità.

Non è trapelato nessun altro dettaglio sul film di Spike Lee. Non si sa chi reciterà nel film e quale sarà il fulcro delle storie della serie. Tuttavia, considerando il fatto che Lee lo ha già confermato, ci sono buone probabilità che ne sapremo di più a breve.

