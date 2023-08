Spissu: “I serbi saranno belli arrabbiati! In Italia si vive di share e di condivisioni…”

Marco Spissu, eroe dell’Italia nella serata di Berlino dell’anno scorso contro la Serbia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del terzo match in tre estati. Ecco un estratto delle parole di Spissu prima di Italia-Serbia di domani:

“Ricordi bellissimi contro la Serbia nel 2021 e nel 2021. Sicuramente è qualcosa che mi porterò sempre nel cuore. Furono due vittorie fondamentali: la prima per accedere ai Giochi Olimpici, mentre l’anno scorso per approdare ai Quarti di Finale. Due motivi in più per aspettarceli belli arrabbiati. Ma siamo consapevoli della nostra forza.”

“Penso che il livello medio delle squadre si sia alzato, non ci sono partite facili. Contro la Repubblica Dominicana non abbiamo approcciato al meglio la gara, loro hanno segnato tanto ed è arrivata la sconfitta. Siamo stati bravi a non piangerci addosso e a voltare pagina contro le Filippine. Critiche? Se ne sentono di ogni colore. Purtroppo in Italia si vive di share e di condivisioni. Perdi una partita e sei un giocatore di serie D, la vinci e sei u fenomeno. Non c’è equilibrio. Noi lo sappiamo e cerchiamo di non pensarci, guardiamo avanti, conosciamo il nostro valore e se perdiamo siamo bravi a voltare subito pagina. Vogliamo sognare.”

