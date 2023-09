Steve Kerr fa i complimenti alle squadre FIBA e spiega perché sono avvantaggiate rispetto a Team USA

Team USA ha subito oggi la terza sconfitta alla FIBA Basketball World Cup 2023 e ha concluso la sua campagna senza alcuna medaglia sul pezzo. Team USA di Steve Kerr ha perso 127 a 118 all’overtime contro il Canada nella sfida per la medaglia di bronzo e si è classificata quarta.

L’allenatore di Team USA, Steve Kerr, era ben consapevole delle sfide poste dalla competizione internazionale. Ha sottolineato che non c’era bisogno di ricordargli la crescente forza del basket FIBA.

“Non avevo bisogno di alcun promemoria. Ero nello staff tecnico nel 2019 alla Coppa del Mondo FIBA in Cina, quando siamo arrivati settimi. Gli Stati Uniti non vincono una Coppa del Mondo dal 2014. È difficile. Queste squadre nel basket FIBA sono davvero brave, ben allenate e hanno continuità”.

“Hanno giocato insieme per molto tempo, quindi è difficile. Quello che mi ha colpito è il modo in cui i nostri ragazzi hanno combattuto, soprattutto stasera in queste circostanze, mancando tre compagni di squadra fondamentali, e lottando fino all’overtime.Ma la storia di USA Basketball e della FIBA… abbiamo bisogno di un promemoria? L’abbiamo superata. Queste squadre sono davvero brave”.

Sicuramente il conoscersi, soprattutto per Lituania e Germania, è stato un vantaggio nei 2 successi contro gli americani.

Leggi anche: “AFTERNOON” IS BACK! Tornano Datome e Melli con le puntate registrate durante il Mondiale