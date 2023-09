La Germania è Campione del Mondo con Schroder MVP! Serbia KO, tradita da Guduric e Bogdanovic

Germania – Serbia 83-77

(23/26; 24-21; 22-10; 14-20)

La Germania ha vinto per la prima volta nella sua storia un Mondiale, battendo di misura la Serbia in una partita non bellissima da vedere ma che vale tantissimo per il basket tedesco.

Decisivissimo il capitano della Germania, Dennis Schroder, che ha anche vinto il premio di MVP della competizione, segnando 28 punti quest’oggi. Bogdan Bodganovic ha giocato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo ha tradito le speranze dei balcanici e la Serbia ha perso anche per colpa sua, oltre che per colpa di Marko Guduric, che ha commesso 3-4 errori nel finale davvero imperdonabili.

Nel primo tempo la Germania e la Serbia hanno giocato più o meno alla pari, la differenza è stata fatta all’inizio della ripresa, con un terzo periodo dove hanno dato una spallata pazzesca e sulla quale hanno costruito la vittoria di questa gara e anche di questa medaglia d’oro. La Serbia ha avuto anche la palla del pareggio, dopo un grande parziale messo a segno praticamente solo da Aleksa Avramovic, nei secondi finali ma Guduric ha sbagliato una tripla aperta e alla fine i tedeschi sono riusciti comunque a portarla a casa. La Germania ha vinto contro la Serbia con il risultato finale di 83 a 77.

Germania: Bonga 7, Giffey 0, Hollatz NE, Kramer NE, Lô 0, Obst 7, Schroder 29, Theis 2, Thiemann 0, Voigtmann 12, Wagner F. 19, Wagner M. 8. All. Gordie Herbert.

Serbia: Avramovic 21, Bogdanovic 17, Davidovac 2, Dobric 0, Guduric 4, Jovic S. 3, Jovic N. 9, Marinkovic 9, Milutinov 2, Petrusev 10, Ristic NE, Simaric NE. All. Svetislav Pesic.

QUI trovate le statistiche complete della gara.

